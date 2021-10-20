面試經歷化研發動力　VTC畢業生研演講訓練App　助控聲量戒口頭禪

無論在學校或職場，溝通及演講技巧都不可或缺，有三名曾因面試太緊張影響臨場發揮的香港專業教育學院（IVE）軟件工程高級文憑畢業生，合作研發了「智能演講訓練系統」，以人工智能技術，設計出可助用家訓練演講的手機應用程式，提點用家控制聲量、穩定眼神、避免口頭禪，以及精簡PPT重點等。

該APP奪得大灣區STEM卓越獎2021「金獎」等獎項，將會在政府創新科技署周六（23日）舉辦的「新科技嘉年華2021」中亮相。



左起為香港專業教育學院IVE（沙田）資訊科技學系高級講師郭譽豪、IVE軟件工程畢業生馬玉駿、陳殷龍及林浩湣。他們合力開發的智能演講訓練系統，奪得大灣區STEM卓越獎2021金獎。（受訪者提供）

IVE資訊科技學科畢業生馬玉駿、陳殷龍及林浩湣，聯同IVE（沙田）資訊科技學系高級講師郭譽豪，合作研發適用於手機及平板電腦的「智能演講訓練系統」APP。

搜集數百張不同表情人像相片 建構AI系統學習模型

團隊先搜集數百張不同表情的人像相片，並參考IVE（摩理臣山）企業共創中心內的「演講指導系統」所應用的面容數據資料庫，建構AI系統的學習模型，再用IOS系統內置面容偵測功能，幫助偵測演講者位置。

團隊同時參考了一些針對演講訓練的研究，加入音量要有高低變化、眼神需保持穩定等基本要求，並以人工智能分析用戶表現是否達標。

預設中英文資料庫 助戒「我諗」「講呢啲」等口頭禪

「智能演講訓練系統」現時能辨認英語及廣東話，預載了中英文口頭禪資料庫，在用家演講時攝錄過程，以語音及面容辨識、機器學習等人工智能技術，實時分析用戶音量、手部或身體動作、面部表情及語速，以及有否過多口頭禪或粗鄙詞彙等。

若用家說出「我諗」、「講呢啲」等口頭禪，系統會實時彈出提示訊息，口頭禪次數亦會在分析報告中出現。若用家有已知口頭禪，亦可預先加入系統協助分析。

智能演講訓練系統是用戶可以離線參與訓練，目前系統支援粵語及英語。（受訪者提供）

分析PPT簡報字體大小和圖片數量 為演講內容評分

演講除了技巧，內容亦相當重要。系統會分析用戶上載的PPT簡報，再就內容評分，如字體大小、圖片數量、字數會否過多，以及有否不恰當用字等。收集數據後，系統會分析講者表現及評分，製作報告並提出改善建議，用家可重溫錄影，跟隨報告分析及建議，訓練演講及表達技巧。

奪多項大灣區相關獎項 將加入普通話等其他語言

「智能演講訓練系統」奪得大灣區STEM卓越獎2021「金獎」、粵港澳大灣區IT應用系統開發大賽「傑出項目（香港區）」、城市創科大挑戰「創新獎」等獎項。團隊計劃繼續改良系統，加入普通話等其他語言，開發Android適用版本，增加辨認演講者全身姿勢等。系統會先安排VTC同學試用，改良後或推至中小學。

職業訓練局畢業生「AR咖啡館」 減少廚餘

另有職業訓練局畢業生為減少廚餘，設計了「AR咖啡館」，戴上AR頭戴裝置眼鏡，便可在點餐前可預先看到食物的外貌及份量，方便食客挑選心儀食品，避免浪費。負責設計的香港高等教育科技學院（THEi）畢業生關祈信（Ivan）表示，日後將在虛擬餐單加入食物營養資訊，讓用家了解菜式營養成分。

政府創新科技署周六（23日）起在香港科學園舉辦「創新科技嘉年華2021」，職訓局（VTC）多個機構成員都會參與其中，並展出研發項目，包括THEi及IVE師生。