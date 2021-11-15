政府統計處今日（15日）出版2021年11月號《香港統計月刊》，其中一篇文章探討「1986年至2020年香港死亡趨勢」，去年的死亡人數為50,666人，粗死亡率為6.8%，即每千人有6.8人死亡。數據顯示，腫瘤仍然是死亡的首要原因，所佔比例達33.4%，其次則是循環系統疾病、呼吸系統疾病，分別佔28.1%及16.6%。



政府統計處今日（15日）出版2021年11月號《香港統計月刊》，去年的死亡人數為50,666人.。（資料圖片）

文章提到，香港死亡數目由1986年25,912人，增至2020年的50,666 人。在同期內，粗死亡率從1986年每千人有 4.7人死亡，增至2020年每千人有 6.8人死亡。不過，若扣除人口的年齡性別結構影響後，標準化死亡率從1986年每千人有10.5人死亡，下跌43%至2020每千人有6.0人死亡。

男性和女性各個年齡組別的年齡性別死亡率均持續下降，反映香港居民趨於更長壽。然而，由於人口高齡化，整體死亡率及死亡人數卻呈現上升的趨勢。在1986年至2020年期間，初生嬰兒的死亡率的改善最為顯著，男性及女性的死亡率分別下跌 71% 及 81%。同時，老年人的死亡率亦有一定程度的下跌幅度。

至於死因方面，在2006年至2020年期間，腫瘤、呼吸系統疾病及循環系統疾病，仍然是主要的死亡原因。在 2020 年，腫瘤、呼吸系統疾病及循環系統疾病，分別佔男性死亡數目的 32%、23% 及 20% ，而女性的相對數字分別是28%、21% 及 21%。

另外，在過去十多年間，港人出生時的平均預期壽命更長。在1986年，男性出生時的平均預期壽命為74.1年，而女性則為79.4年，在2020年男性及女性的相應數字，分別增至 82.9年及88.0 年，顯示在這期間死亡率大幅改善。