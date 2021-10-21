乙型鏈球菌︱一文看清病徵、感染途徑　專家警告死亡率可高達30%

本港爆發「乙型鏈球菌」，40天內累計出現79宗個案，患者由一個月大至96歲，他們受感染後，出現敗血症、腦膜炎、化膿性關節炎等併發症，當中更有7人已經離世。有專家透露，部份病人曾經接觸淡水魚，例如任職魚販、廚師，但亦有人僅在進食生滾粥、魚腩粥後受感染，多名專家直言情況不尋常。

「乙型鏈球菌」到底是「何方神聖」？有甚麼潛在的感染途徑？死亡率可以高達三成？下文將一一闡述。



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一.感染途徑



乙型鏈球菌是一種常見寄存在人類腸道、泌尿和生殖系統的細菌。約10-30%懷孕婦女的陰道或直腸拭子樣本中可找到此細菌，這些孕婦在妊娠後期，有可能將乙型鏈球菌傳給嬰兒。乙型鏈球菌是最常見引致新生兒嚴重早期感染的病菌，引起的嚴重發病和死亡率約5-10%。在香港新生兒乙型鏈球菌早期感染率為0.1%，感染可分為早或晚發性。

除了母嬰傳播外，衞生防護中心指出，處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口，或者食用未煮熟的淡水魚，亦可能會令人受感染。中心指出，新加坡於2015年亦曾發生涉及146人的大型群組爆發，而魚塘養殖淡水魚更是常見帶有乙型鏈球菌，有研究發現東南亞地區帶菌比率可達12.5%至100%，乙型鏈球菌「ST283」自2015年後亦於香港、內地、泰國、越南等地出現。

二.高危人士



感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，是次香港爆發的乙型鏈球菌「ST283」，其致病性較高，除了孕婦、新生嬰兒、體弱多病的人士外，年輕人亦會受感染。

衞生防護中心於一個濕街市採集淡水魚的樣本。（衞生防護中心圖片）

三.病徵和併發症



林緯遜指，乙型鏈球菌「ST283」可感染人體不同部位，嚴重病徵包括敗血病、關節炎、腦膜炎，而心臟、肺部、皮膚亦有可能受影響，免疫系統較差者，如長者、慢性病患者等更易變重症。

四.死亡率



林緯遜表示，感染乙型鏈球菌「ST283」後死亡率約為6.5%至11%。而醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷則指，年紀越大死亡率越高，介乎6至30%不等，視乎侵入性乙型鏈球菌攻擊地方及落藥時間，也要視乎病人是否太遲求診等因素。

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五.如何預防



衞生防護中心表示，市民應經常保持個人、食物及環境衞生，並經常保持手部清潔和適當處理傷口，尤其是處理未經烹煮的淡水魚或海產時應使用手套，並避免傷口接觸未經烹煮的淡水魚或海產；避免進食未經烹煮的淡水魚或海產；到訪濕貨街市時避免皮膚接觸污水，並應保持手部清潔。曾祈殷提醒市民，切海鮮的砧板和刀要分開處理，而免疫力有缺憾、有癌症、服用抗排斥藥和類固醇、有糖尿病、有肝硬化等的病人更要關注，有濕疹及牛皮癬的市民也要包紮好才處理魚類。