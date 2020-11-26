明日大嶼｜黃偉綸：出生率高或單程證用足啲　未來人口增要做準備

特首林鄭月娥昨日（25日）發表《施政報告》，表示已全數覓得興建31.6萬個公營房屋單位的330公頃土地，可以滿足未來十年長策目標，不過社會有聲音質疑數字「有水份」。

發展局局長黃偉綸今日（26日）於記者會上「解畫」，指330公頃土地中大部份完成改劃，掌握得到建屋時間，指明白社會有擔心，可令政府工作不會放鬆。面對社會質疑未來人口在高峰值過後會下跌，為何仍需要明日大嶼計劃，他指住屋需要根據住戶數目而定，而本港住戶數目會續增加，又稱總人口數目增加政府要做好準備，因為「出生率高小小、再長壽啲，或者單程證用足啲。」

發展局局長黃偉綸及運輸及房屋局局長陳帆出席記者會講述施政報告措。（鄭子峰攝）

林鄭在《施政報告》指出已覓得330公頃土地，可供應31.6萬伙單位，未來土地供應主要來自東涌填海、古洞北╱粉嶺北和洪水橋╱厦村等新發展區的農地和棕地、多幅改劃作公營房屋的用地、9幅分別位於啟德和安達臣道石礦場改撥為發展公營房屋的用地、粉嶺高爾夫球場部分用地，以及多幅完成檢視具房屋發展潛力的棕地羣。不過，上述的土地來源已分別於去年《長策》及2018年公布的林鄭新房策中提及，意味著未有新的土地來源。

發展局局長黃偉綸今日出席記者會，講述施政報告措施時回應「發水」質疑，稱明白社會有擔心，「唔會將擔心抹走。」又稱擔心是「健康的」，令政府不會放鬆。他說有信心於未來10年有足夠土地提供31.6萬伙單位，當中有三成半的土地來自新發展區，主要為古洞北、粉嶺北及洪水橋新發展區，土地已完成改劃，未來會進行收地；四成土地為改劃土地，大部份完成規劃，時間亦掌握到。

黃偉綸（右）稱明白社會有擔心，「唔會將擔心抹走，」又稱擔心為「健康的」，令政府不會放鬆。（鄭子峰攝）

黃偉綸稱住屋需要根據住戶數目而定

施政報告中再提及「明日大嶼」，但未有具體發展及融資方案，黃偉綸指政府將研究不同融資方案，包括以第一城模式、發展權模式或鐵路加物業發展模式等，政府甚至不需為填海付錢反而有收入，若研究撥款獲通過，研究時好小心考慮。根據統計處於9月發表的數據，本港人口增至2041年年中的811萬後，將由高峰回落，有團體質疑填海造地沒有必要。黃偉綸回應說法，指住屋需要根據住戶數目而定，每戶人數由2.8人跌至2.6人，而本港住戶總數會增至逾300萬戶；他又稱若「出生率高小小、再長壽啲，或者單程證用足啲，」本港2051年人口估算會達885萬，仍有多70萬人口的住屋需要，認為政府要做好準備。

陳帆：推租津原意好 惟不排除有業主會「乘人之危」

政府早於今年1月提出向輪候公屋滿三年人士發放租金津貼，有劏房戶批評來得遲。運輸及房屋局局長陳帆稱，為公屋輪候者提供租金津貼計劃原定於明年年底推行，於全力加快速度後提早於明年7月派發。他稱，一般家庭申請人有逾11.5萬，要時間核實資料、建立電腦系統及安排人手調配，而有關工作已在進行中。他稱，有信心申請者於交申請後的一個月內可取得津貼。他稱，理論上其他人不會知道申請者有租金津貼，但不排除有業主會「乘人之危」，從中「抽水」，不過認為政策原意好，而政府已啟動研究小組就劏房組務管制作研究。

運輸及房屋局局長陳帆稱，推出租金津貼原意好，亦是應要做的事，但不排除有業主會乘人之危。（鄭子峰攝）

至於施政報告中提到上商討租用賓館及酒店作過渡性房屋，陳帆指除透過過渡性房屋資助計劃資助非政府機構租用，若酒店賓館有意改建房間，令入住市民更舒適，亦可透過計劃撥款資助。他稱，租用年期越長越好，由於要求住戶輪候公屋三年或以上，「希望住係過渡性房屋之後，下一次搬屋係上樓啦。」他指，運房局今日將與立法會議員及酒店業界開會商討。

↓過渡性房屋↓

+ 2 + 2 + 2

↓八幅可發展公營房屋棕地群↓