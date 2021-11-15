九龍塘名校St. Catherine's爆上呼吸道感染　20幼童中招衞署調查

衞生署衞生防護中心今（15日）公布，正調查九龍塘雅息士道1號國際英文幼稚園暨幼兒園(St. Catherine's International Kindergarten)爆發的上呼吸道感染個案，涉及20名2至5歲的學童，其餘一名學童詳情仍在確認中，全部病人情況穩定。該校早於上月底被納入強檢公告，並已停課至少5日，以及需接受醫學監察。

衞生防護中心呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。



九龍塘St. Catherine's國際英文幼稚園暨幼兒園，爆發上呼吸道感染個案，涉及20名學童。(資料圖片)

個案涉及20名學童，包括10男9女，年齡介乎2至5歲，其餘一名學童詳情仍在確認中。他們自10月23日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛。其中18名病人已經求醫，當中1人前往港安醫院，經治療後已出院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心人員已向該校提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該校已於10月26日被納入強制檢測公告，以排除感染2019冠狀病毒的可能性。該校已停課至少5日以進行清潔及執行強制檢測公告。