強制檢測｜15學校爆上呼吸道感染　黃埔花園迦南幼稚園等上榜

15間學校爆發上呼吸道感染，被納入強制檢測範圍，包括清水灣英基雅柏國際幼稚園、黃埔迦南幼稚園等，有關人士要在11月17日或之前檢測，已完成接種新冠疫苗者可獲豁免。



任何在11月2日至11月15日身處以下學校逾兩小時人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，都要在11月17日或之前檢測，如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於11月19日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。在11月13日至15日已檢測者及完成新冠疫苗接種人士可獲豁免。

幼稚園名單：

．沙田偉華中心3字樓平台平安福音堂幼稚園

．觀塘瑞和街71號地下至3樓聖公會聖巴拿巴堂幼稚園

．深水埗樂年花園第7座地下雅各中英文幼稚園（深水埗校）／雅各幼兒園（順寧道）

．葵涌邨春葵樓地下4號聖公會荊冕堂葵涌幼稚園

．東涌映灣園第15座1樓鄰舍輔導會東欣幼兒園

．青衣長青邨青葵樓3樓309-314室路德會長青幼兒園

．紅磡黃埔花園10期-綠榕苑地下迦南幼稚園（黃埔花園）／迦南幼兒園（黃埔花園）

．粉嶺華心邨華冠樓地下香港保護兒童會聖誕老人愛心粉嶺幼兒學校

．西營盤薄扶林道54號地下至1樓明愛凌月仙幼稚園

．清水灣孟公屋路1A號英基雅柏國際幼稚園

．沙田文禮路39號明愛樂進學校

．沙田文禮路30號明愛樂進學校宿舍

．香港教育大學高級教職員宿舍地下G02至G05室香港教育大學幼兒發展中心（只包括日託育嬰園部）

．觀塘瑞和街71號4樓聖公會聖巴拿巴堂學前兒童課餘託管中心

於11月2日至15日期間於愉景灣海澄湖畔路38號智新書院就讀一年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於11月17日或之前接受檢測，不可使用樣本瓶。受檢人士若在11月13日至15日已檢測者及完成新冠疫苗接種人士可獲豁免。