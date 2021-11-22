外型如藝術館的德國醫院　智慧電腦化設施省人手增效能

紅色鋼鐵支架支撐入口、外露於牆上的巨型喉管及大型煙囪模樣的高樓，如此模樣的建築物，很難想像它竟是一幢大學教學醫院。筆者10多年前曾遠赴德國與當地醫院工程界進行交流，「邂逅」德國西部的亞琛工業大學附設醫院(Uniklinik RWTH Aachen)，不但被獨特的工業風「外衣」吸引，內部設施所運用的科技亦超乎想像，如以管道和運輸帶供應衣物、食物及藥物的大型物流系統等，當年可算是走在醫院建造工程界的尖端。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



筆者約十多年前，遠赴歐洲與英國相關工程師學會交流，到訪德國參觀當地醫院，其中對位於德國西部的亞琛工業大學附設醫院特別印象深刻。該醫院位近荷蘭邊界，甚有名氣，以先進科技見稱。記得到訪一刻被其獨特外表吸引，因它絲毫不似傳統醫院，而走工業風路線，外露的不鏽鋼喉管加上金屬牆身，驟眼看竟有點像著名的藝術館巴黎龐比度中心。

醫院建築走工業風路線不鏽鋼喉管外露

不過，吸引筆者的不止其具創意的外型，還有先進又龐大的物流系統。醫院面積大、樓層多，為應付龐大及縱向物流需求，醫院在下層建立了一套大型運輸管道及輸送帶系統，在地下橫向通往醫院各主樓塔，再往上縱向連接至不同病房樓層及後勤空間等，作網絡化自動直接運送食物、衣物及醫療用品等一切所需。

可以想像就如動畫《怪獸公司》內傳送不同木門的運輸帶一樣，醫院內的運輸帶接駁了大型箱子，可盛載不同物品，再運送到指定病房或部門。系統不但運送快捷及準確，亦可省卻大量人力處理的工作，正好解決當地勞工短缺問題；更重要的是設計與日本醫院具同一元素，就是令病患者盡量減少遇上物料運送及後勤往返的操作，締造予人身心靈平靜下來的良好醫院環境。

制服清洗分配工作亦電腦化

醫院的制服清洗和分配工作亦早已電腦化，醫生和護士等醫護人員若要取回經中央洗滌後的制服，只需使用職員證上的條碼登記，經電腦核對在其衣物上預先織入的衣物線狀射頻記號便可直接獲取所屬的制服。這個全自動化洗衣系統將清洗、晾乾及派發衣物程序等所需的大量人手處理一一省卻下來。醫院亦在各病房樓層後勤地方設自動病床清洗機，就如洗車一般，只需將病床推進特定位置，便由機械進行自動清洗及消毒，確保清潔徹底之餘，亦增加工作效率。

本港公立醫院人手短缺，不少醫院已逐漸將不同系統電腦化，如配藥系統等，其實香港亦可以此德國醫院作借鏡，於面積較大的醫院進行改善工程，提升其電腦化或自動化系統的應用，有助增加醫院運作效率，亦可解決長期人手不足的問題。

設可處理伊波拉等病毒四級生物安全實驗室

筆者當年亦在德國參觀了可處理伊波拉等病毒的四級生物安全實驗室，屬最高級別，雖然是十多年以前，其工程設計及自主呼吸式防病毒太空衣等設備和裝備早已十分現代化及有著精細工藝，此行亦感受到德國應付突如其來嚴重病毒檢測的能力，規格之高可謂排在歐洲各地前列，同樣值得本港取經借鏡。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

