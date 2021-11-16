新冠肺炎｜專家建議機組人員工作兩月、檢疫14日　再放長假減風險

國泰航空一周內接連有3名機師從德國法蘭克福抵港後豁免檢疫期間在家確診，國泰進一步收緊相關指引，機組人員回港後首3天，每天最多只可離家兩小時，容讓他們購買必需品、做運動等。

不過，有專家認為，機組人員回港後，一旦進入社區、回家，都已經有可能將病毒帶入社區，「限時」外出也無法阻止社區傳播。另外，有報道指，政府正考慮要求機組人員在家檢疫14天，但專家指出，家居檢疫並不安全，始終可能將病毒傳給其家人，「喺屋企隔離不如喺酒店隔離14日」，建議機組人員每次工作兩個月，再安排酒店檢疫14天，然後再放一個月假，以減低病毒散播風險，並提倡政府向航空公司提供特別支援。



▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



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呼吸系統科專科醫生梁子超表示，由於外國採取與病毒共存政策，香港機組人員抵達外國後，實際上難以做到「閉環管理」，容易交叉感染。而當這些機組人員回港後，可以自行回家，甚至可以進入社區購物，已經有可能將病毒帶入社區，「限時」也無法阻止社區傳播，「病毒可以喺好短時間內數以萬倍咁增加，可以好突然，進進出出個社區，其實控制唔到風險。」

呼吸系統專科醫生梁子超建議機組人員每次工作兩個月，再安排酒店檢疫14天，及放一個月假期。 （資料圖片）

《星島日報》今天報道，政府計劃要求所有機組人員返港後，需家居檢疫14天。不過，梁子超指出，家居檢疫並不安全，雖然機組人員接種了疫苗，但保護力會一直下降，疫苗也會令受感染者病徵減少，更易在家居造成隱性傳播，他質疑「機組人員唔通有特別構造？其他人唔可以家居檢疫，但佢哋可以？」他建議航空公司安排機組人員每次工作兩個月，再於酒店檢疫14天，及放一個月假期。

▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼



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對於政府指，收緊豁免檢疫可能會影響到貨運供應，梁子超直言並不成立，因為外國航空公司仍可運貨到香港，收緊只會增加本地航空公司的成本。他建議政府向受影響的航空公司提供特別支援，亦可考慮向這些機組人員發放特惠津貼。

他補充，機組人員應於酒店檢疫14天，而非7天，因為機組人員很有可能在旅途上才感染到病毒，與一般旅客不同，而Delta變種病毒潛伏期約為4.7天，抵港後檢疫7天並不夠安全。

許樹昌指，家居檢疫有機會令病毒傳播予同住者，若機組人員曾在外地逗留，便不應回家檢疫。（資料圖片 / 羅君豪攝）

中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指，本港居住環境一般較擠迫，家居檢疫有機會令病毒傳播予同住者，若機組人員曾在外地逗留，便不應回家檢疫，若機組人員抵外國後隨即回港，沒有停留，亦可考慮在家檢疫。