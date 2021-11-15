新冠肺炎｜凱帆薈幼稚園納強檢　家長指國泰機師並非家長

一名居於大角咀海帆軒的國泰貨機機師，昨日（14日）列新冠肺炎確診個案，與該個案相關的五個地方也納入強制檢測公告，包括其住所凱帆軒基層商場凱帆薈內的學之園幼稚園及老人院壽星宮。

記者今午﹙15日﹚到涉事的凱帆軒及凱帆薈了解，據記者現場觀察及綜合保安、現場人士說法，雖然兩幢建築物結構上相連，但兩者並不相通，凱帆薈入口的升降機只可到幼稚園、老人院等設施；凱帆軒亦只可到住宅。

有幼稚園的家長表示，今早已帶同孩子接受檢測，據校方所指，涉事機師並非家長，因此並不擔心，今日亦如常上課。



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根據昨晚發出的強制檢測公告，凱帆軒基層商場凱帆薈內的學之園幼稚園，以及安老院壽星宮，同樣納入強檢範圍，曾於10月22日至11月13日在上述地點逗留兩小時或的人士，都需於11月16日或之前接受檢測。

記者今午到現場了解情況，學之園幼稚園照常上課，大批家長在校門外等放學，之後又有不少小孩在凱帆薈外玩耍。

現場有家長均表示，計劃前往檢測。蔡女士今午接孫兒放學，她表示孫兒今早已接受檢測，認為毋須擔心，因為沒有直接接觸確診者；另一家長則引述校方稱，涉事機師並非家長，相信並無大礙，｢如果唔係﹙校方﹚都唔會畀小朋友返學。」她表示，校方有不斷更新資訊，並開會商討應變措施，未感到擔心，但至今未知道機師是否確實曾到學校，亦不知其具體身份。

學之園幼稚園位於凱帆薈5樓，安老院壽星宮則在6樓。記者在老人院外觀察，部份長者坐在大廳聊天看電視，各人均戴上口罩，未見異樣。老人院表示就事件沒有補充。

大批家長在幼稚園接放學。（黃偉倫攝）

現場所見，凱帆薈只有一個入口，內裡的升降機只可前往5、6樓，即幼稚園及老人院的樓層。相關樓層亦有其他物業管理公司等辦公室，亦有幼兒教育中心，不過未納入強檢名單。

至於確診者居住的凱帆軒，雖然結構上與凱帆薈相連，但據保安所指，大廈升降機只可到住宅，並不能前往凱帆薈，如要前往商場，需要經地面步行至凱帆薈入口，即兩幢大廈並不相通，不會共用入口。