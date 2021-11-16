史維辭職｜科大成立校長遴選委員會　冀無縫交接　成員包括容永祺

香港科技大學校長史維早前向大學校董會請辭，提早近一年卸任。香港科技大學校董會主席廖長城今日（16日）向全體師生發信，公布校方已成立遴選委員會，盡快啟動新任校長全球招聘工作，委員會由委員會擔任主席，全國政協兼科大校董會成員容永祺亦是遴選委員之一。

廖長城稱，委員會將盡快開始全球聘任新校長工作，期望下任校長可在2022年10月或此後不久就任。由於史維將於明年10月19日離任，即目標是新舊校長可無縫交接。



科大校長史維。（資料圖片）

廖長城向科大師生及校友發信，公布校董會今日批准成立校長遴選委員會，主席一職由他擔任，委員包括科大協理副校長（研究及發展）陳子亭、科大副校長（行政）龐鼎全、科大工學院前院長，現職工程學教授李德富；科大數學系講座教授兼環境及可持續發展學部副主任馮志雄；科大工商管理學院院長譚嘉因，以及科大大學發展及校友事務處處長陳偉思等。

全國政協委員、考評局主席容永祺，亦是科大校長遴選委員會成員之一。(羅君豪攝／資料圖片)

另外，多名科大校董成員亦有份參與遴選委員會工作，包括校董會副主席楊佳錩 、新任大學司庫姚建華；全國政協委員、考評局主席兼科大校董會成員容永祺；以及校董會成員黃黎紹堅及信銀國際執行董事兼副行政總裁簡吳秋玉。

廖長城表示，遴選委員會即將就下任校長任命向校董會提出建議，期望下任校長可在2022年10月或此後不久就任。