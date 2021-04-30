佔中九子上訴｜戴耀廷陳健民等不服裁決和刑期提上訴　今被駁回

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-30 11:34

2014年發生逾70天的佔領運動，被指是佔中發起人的「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明及另外6人，就串謀作出公眾妨擾等罪成，被判監、社會服務令等。眾人早前提出上訴，代表戴耀廷的律師指佔中並非計劃作出妨礙，只是想引起公眾關注，並透過自我犧牲去爭取民主，又認為籌備之時三子曾考慮到要避免影響市民。上訴庭早前聽取陳詞後，今日（30日）頒判詞，駁回他們的上訴，戴耀廷需繼續服刑。

九名被告除「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明，另外6人為陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘和李永達。其中戴耀廷和陳健民被判囚16個月，邵家臻及黃浩銘則被判囚8個月。陳健民、邵家臻及黃浩銘已刑滿出獄。朱耀明、鍾耀華、李永達及陳淑莊被判緩刑，張秀賢則被判處200小時社會服務令。戴耀廷原本獲准擔保等候上訴結果，但擔保在上訴聆訊最後一天被撤銷。

九名被告都定罪提出上訴，而戴耀廷及黃浩銘另就刑期上訴，今遭上訴庭駁回。

李華明、陳健民和邵家臻(左至右)今到旁聽取上訴結果。(李慧娜攝)

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戴耀廷一方早前陳詞指 原本佔中計劃只是想引起公眾關注

代表戴耀廷的律師指，在當年9月28日前的行動計劃，雖然較為詳盡及仔細，但9月28日宣布啟動佔中當天，有關計劃卻沒有細節，最終所有佔領行動是在金鐘進行，認為有關計劃不夠詳盡以構成串謀罪行，而戴在運動中只屬支援角色。

律師又指，原本的佔中計劃並非為作出妨礙，只是想引起公眾關注，並透過自我犧牲去爭取民主，故認為未構成串謀作出公眾妨擾犯罪意圖，若然「啟發」香港市民是一項罪行，那麼三子的確有罪，雖然法庭或認為他們天真，但他們不應因天真被定罪。律師亦表示，籌備佔中之時，三子考慮到要避免影響市民等，應納入減刑考慮。

案件編號：CACC128/2019