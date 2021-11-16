新冠肺炎︱增1宗輸入個案　3名國泰機師病毒基因排序幾乎一致

本港今天新增1宗確診個案，屬於輸入個案。衞生防護中心在基因分析後，發現3名確診的國泰貨機機師的基因排序幾乎一致，顯示3人極可能於德國酒店逗留期間受到感染。

另外，東涌福朋喜來登酒店出現「Delta+」群組，中心在酒店15樓採集的73個環境樣本中，有13個呈陽性，惟全部都在兩名患者房間內採集到，其餘涉及共用空間的環境樣本則呈陰性。中心指，44名於11月1日至6日期間曾入住該酒店同一樓層北翼房間的住客，已獲中心安排到竹篙灣檢疫中心進行強制檢疫。

本港今天的初步確診個案少於10宗。



▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



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衞生署衞生防護中心公布，截至11月16日零時零分，中心正調查一宗新增確診個案，至今本港個案累計12389宗（包括12 388宗確診個案和一宗疑似個案）。過去14天（11月2日至15日）累計報告40宗個案，全屬輸入個案。

新增個案為輸入個案（第12394宗個案），個案涉及一名21歲女子，由A組指明地區（高風險）抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。她無病徵，11月14日由印度經航班AI1314抵港，感染到L452R變種病毒。她曾在6月22日及9月16日於印度接種兩劑Covishield疫苗。

▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼



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另外，中心正繼續跟進三宗涉及本地貨機機組人員並帶有L452R變異病毒株的輸入個案（個案編號分別為12376、12378及12387）。中心最新的全基因組測序分析進一步顯示，住在大角咀凱帆軒的機師（個案12387）的基因排序與早前已經確診的兩名機師（個案12376和12378）幾乎一致，顯示該三宗個案極可能在德國酒店逗留期間受到感染。

衞生防護中心在基因分析後，發現3名確診的國泰貨機機師的基因排序幾乎一致，顯示3人極可能於德國酒店逗留期間受到感染。（資料圖片／盧翊銘攝）

另一方面，因應香港東涌福朋喜來登酒店15樓北翼涉及基因排序相同的「Delta」變異病毒株AY.4.2亞系(Delta+)的群組（個案12374及12382），中心在11月12日於相關房間內和該樓層的共用空間共採集了73個環境樣本。在該73個樣本中，13個樣本化驗結果呈陽性，其中五個於1515號房間內（個案12374）、八個於1517號房間內（個案12382）採集；另外八個樣本化驗結果不確定，其中三個於1515號房間內、五個於1517號房間內採集；餘下52個樣本化驗結果呈陰性。中心指，酒店的消毒工作已經完成。44名於11月1日至6日期間曾入住該酒店同一樓層北翼房間的住客已獲中心安排到竹篙灣檢疫中心進行強制檢疫。

另外，醫院管理局公布，截至今日（11月16日）上午九時，過去24小時有一名確診病人出院（個案編號︰12343），並會繼續進行出院後的14日隔離。

醫管局稱，亦有六名病人（個案編號︰1470、4087、7468、8018、8078及9907）早前已康復及符合出院準則，並已獲衞生署解除隔離令，惟病人仍須繼續留院作復康或療養。醫管局與衞生署商討後，決定由今日起將有關病人歸類為出院病人，總計至今共有12099名確診或疑似病人康復出院。

翻查資料，第1470宗個案於2020年7月12日公布確診，他住在跑馬地禮頓山3座，亦即由確診至今，已經留醫超過1年4個月。而第4087宗個案屬於東區醫院老人科K5病房群組，他在去年8月10日公布確診，也已經留院超過1年3個月。根據醫管局今天更新的資料，本港新冠肺炎確診者最長的留院時間是576天，亦即大概是1年7個月。

醫管局又指，因應疫情最新情況，由今日起所有確診病人會安排在北大嶼山醫院香港感染控制中心或位於瑪嘉烈醫院的醫管局傳染病中心留醫，以集中人手及加強感染控制安排。現時共有40名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心留醫，全部情況穩定。