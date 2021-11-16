地盤工涉姦女鄰居　藉詞發薪拉事主入屋　被告施暴前吐糖入女方口

六旬已婚地盤工帶女鄰居到地盤工作，涉嫌藉詞向女方發薪金時，乘機把鄰居拉入他所住的鐵皮屋，並把她推入睡房強姦。地盤工否認指控，案件今(16日)在高等法院開審。女鄰居供稱，被告把拉入單位後，曾把他口中含著的糖吐入她的口中，她即時把糖吐出，惟最終遭被告推入睡房強姦。她稱之後回家只躲在廁所哭泣，不敢告知丈夫，至她到街市買餸，才發現被告給她的現金較她應有的薪酬多。



被告章群，63歲，否認一項強姦罪，指他於2019年12月6日，在新界一單位強姦X。

事主X今透過視象系統作供，透露和丈夫在內地結婚。她在2012年先來香港定居，其後丈夫和兩人的一對子女成功申請來港，一家居於一鐵皮屋。被告是他們的鄰居。

事主跟被告到地盤作清潔工作

案發前她沒有工作，曾跟隨被告到地盤作清潔工作。案發當日她第二次跟被告到地盤工作，下午各自回家。被告拍她家的門稱要發薪，X從被告手中收取現金，並放進褲袋。惟被告突捉著她的膊頭，把她推向被告的住所，謂：「入去飲茶啦。」

被告把口中的糖吐入事主口中

X最終被推入被告的住所，當時被告把口中的糖，吐至X的口中，X立即把它吐出。被告又把X拉入房間，推至床上。X當時不斷掙扎，並感到頭暈，被告則脫去她的運動長褲和內褲，再脫去自己褲子。被告在未有使用安全套下把她強姦，並在她的私處外射精。

買餸始發現被告給現金較工資多

X被侵犯後，返回自己的住所在廁所哭泣。她洗澡後，再到街市買餸，發現被告給她的現金較工資多。X續透露，被告事後亦有向她打招呼，惟她沒有回應。由於擔心丈夫得知事件後會打被告，她一直未有把事件告知別人。至去年10月，X丈夫替她報案。

案件編號：HCCC154/2021