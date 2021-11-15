11歲女童涉遭繼父性侵　六旬漢自稱已唔得　陪審團裁強姦等5罪成

六旬地盤工涉嫌在4年間多次在中港兩地的住所性侵兩名繼女，包括被指強姦年僅11歲的長繼女。該繼女在內地原本跟生父同住，惟父照顧不妥後搬回母家，期間涉遭來自香港的被告多番侵犯，被告更著她不可以把事告知別人，否則會不給家用及把她送回生父照顧。事主之後隨母親及妹妹來港後，再遭被告性侵。被告被捕後反指長繼女IQ低，常說謊，又自認年紀老邁：「都唔得啦，仲搞咩嘢。」他否認10項性侵指控。案件在高等法院審訊後，陪審團今(15日)裁定被告侵犯幼繼女的非禮罪不成立，但針對長繼女的控罪中，則有1項強姦、1項企圖強姦、2項向16 歲以下兒童作猥褻行為罪成，及一項非禮罪成。法官把判刑押後至12月28日，期間索取X的創傷報告。



一強姦罪未有裁決

67歲任職建築工的被告，被控10項罪名，包括企圖強姦、向16歲以下兒童作出猥褻行為、強姦、非禮等，犯案時間橫跨2015年至2019年，長繼女X首次被侵犯時只有11歲，她的妹妹Y涉案期間只有8至9歲。

陪審團裁定被告4項罪名不成立，包括涉及幼繼女Y的非禮罪，另他們未能就被告涉強姦長繼女X的其中一項強姦達致大比數裁決。法官著律政司考慮是否要就這項罪，再對被告作出起訴。

長繼女X因生父照顧欠妥搬回母家

案情指，被告與兩名繼女的母親在2013年結婚，兩女與母親居於內地，被告周末才會回內地的家。長繼女X原與生父一同居住，惟生父對她照顧欠妥，X在2015年開始搬回與母親及妹妹Y同住。

強姦X後威脅送她回生父家

長繼女X搬回母親家住時只有11歲，被告有次回去她們在內地的住所時，將X拉入睡房，並用下體摩擦及「篤」X的私處，又曾迫X替他口交及強姦她。X遭強姦時曾反抗但不成功，事後感覺私處出現白色的黏液。被告亦威脅她不要透露事件，否則會失去生活費、捱打或將她送返生父照顧。

X曾形容被性侵時猶如布娃娃任由擺佈

X作供時曾遭辯方質疑為何她不作反抗，X稱當時只有11歲的她，面對被告的性侵行為不知怎樣做，又說小孩子都很單純，會聽大人的說話，她曾在庭上形容當時的她如布娃娃，任由被告擺佈。

來港後兩姊妹均曾被性侵

X、Y後來與母親一同來港與被告同住，被告香港的住所曾叫長繼女X替他按摩大腿內側，期間突然夾起大腿，令X碰到他的性器官。被告亦趁與X返內地住所時，藉詞幫患濕疹的X塗藥膏，趁機摸她的胸部，X形容是「好似搓麵粉咁搓」。

幼繼女Y則指被告曾趁與她玩耍時，隔著衣服擰她的乳頭，當時她8至9歲。但這指控，陪審團裁定被告罪名不成立。

被告曾向X母認錯並獲原諒

事主X曾因感到無法忍受而打算離家出走，惟遭母親發現，X遂向母透露遭被告性侵。X母曾就X被性侵事件與被告對質，被告道歉後獲X母原諒，性侵事件亦曾一度停止。惟之後又發生按摩及塗藥膏等事，X母在2019年得悉情況後，最後向社工求助並報警。

被捕後自認年紀老邁都唔得啦

被告被捕後在與警方的會面錄影中否認曾性侵兩名繼女，更指長繼女X「IQ低」兼經常說謊，稱他一直無條件供養兩女，又自認年紀老邁，「都唔得啦，仲搞咩嘢。」又指是次拘捕是母女3人送給他的「禮物」，更反問警員可否「回禮」給她們。

不過，被告亦承認曾在為患濕疹的X塗藥膏，X主動替他按摩大腿及塗藥油，過程中X意外碰到他的下體。

案件編號：HCCC309/2020