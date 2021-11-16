中大推動「健康公平」研究　楊永強指疫情下社會不公問題加劇

要讓市民身心健康，推動「健康公平」同樣重要，中大出版社及中大健康公平研究今日（16日）的發布會中，研究所聯席所長楊永強表示，香港社會面臨健康不公平現況，會談中表示，他分析本港在住屋、工作環境、社會經濟 地位、社區共融程度、長者生活，以及醫療制度等不同因素都和健康公平有關，香港人均壽命雖是全球最長，但仍有健康不公平的現象。



楊永強說，在新冠疫情下，健康不公平的情況更有惡化跡象。（梁煥敏攝）

前衛生福利及食物局局長、賽馬會公共衛生及基層醫療學院院長楊永強說，在新冠疫情下，健康不公平的情況更有惡化跡象，當中新來港人士、少數族裔及外傭不公平對待，加上輪候公屋、公營醫療時間長等加劇，影響人民的「公平健康」。 研究所建議，各界以更全面角度審視社會健康不公平的情況，以作應對。

楊永強將會發表香港社會面臨健康不公平現況的最新研究成果，其中弱勢社群，即新移民、少數族裔、低收入家庭等，較常遇到延誤診斷和治療，他們在就業、教育、經濟保障、健康及社會服務使用尤其受到影響。其中精神健康與社會心理狀況，貧窮人口的抑鬱與焦慮風險24.7%屬較高，他們在開心程度、生命價值及生命滿足度的評分均較低，主觀幸福度較差。

楊認為新冠疫情下，確診後的住院服務尚算公平，但由於其他的公共非緊急門診服務大幅減少，弱勢群組難以保障到長期病患和心理健康狀況，貧窮人口等候治療的時間一再延長，令人感到門診服務較以往更傾向富裕階層，弱勢社群患上新冠肺炎後，病情較富裕地區的患者嚴重。楊說，若要紓緩健康不平等，要審視疫情的影響和防疫措施對不同社會群體在身心健康方面的影響，持份者和政府部門通力合作以制訂全面的政策。

中文大學校長段崇智在發言時說，推動健康公平重要，他提到社會的不公平的確會影響人民的健康，認為只要人民、政治站在同一陣線，「任何大山都可以移走」。