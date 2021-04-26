中大校友評議會新主席楊于銘邀段崇智出席論壇　討論國安法等事宜

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-26 19:18

中大校友評議會新主席楊于銘今日（26日）發信，邀請校長段崇智出席公開論壇，討論中大學生會風波、《港區國安法》下如何保障學術自由等議題作交流。他又在信中表示，校方曾在「中大策略計劃2021-2025」提到把「凝聚教職員、學生和校友，維護其歸屬感和團隊精神」作長遠目標，盼段崇智能夠言行一致。

中大校友評議會邀請校長段崇智（圖）出席公開論壇，討論中大學生會風波、港區國安法下如何保障學術自由等議題作交流。（資料圖片 ./ 余俊亮攝）

楊于銘在信中表示，於周一（24日）的大會上有不少校友意見稱，盼與盡快與中大管理層會面，故他邀請校長段崇智出席公開論壇，就校務、校政作交流。

楊認為，溝通是化解矛盾的良方，盼可以與段討論中大學生會風波、校園保安政策及《港區國安法》下校方如何保障學術自由等議題。即使公開論壇受疫情影響只能有限度提供現場座位，楊仍希望能以網上形式向校友發放。

楊又提到，「中大策略計劃2021-2025」特別提到把「凝聚教職員、學生和校友，維護其歸屬感和團隊精神」作長遠目標，期望段能夠言行一致，帶領中大管理層重新團結中大各持分者。