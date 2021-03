回應「暴大」之名　中大校長段崇智︰絕對否認這污名化的講法

撰文: 楊倩 最後更新日期: 2021-03-04 02:39

中大學生會風波未平,校長段崇智近日接受訪問,與「暴大」稱呼割席,「絕對否認這污名化的講法」,表示要爲學校正名,用公關主動澄清謠言,又强調大學不是法外之地,會配合執法團體。作爲教育機構,不能夠亦不應該放棄年輕人,但不代表不去教育。言論自由條件是理性和平彼此尊重,將這個概念給學生是大學任務。他又以交響樂團形容校園,稱「要調對聲音,否則不是共鳴,是雜音。」

《灼見名家》3月3日上傳段崇智專訪,劈頭第一句即對中大被稱「暴大」作回應:「我們絕對否認這(暴大)污名化的講法」。段表示校方會採取行動去正名。包括犯校規的程序跟進、公關主動澄清謠言等等。他指一些KOL無的放矢,要主動澄清謠言。

中大校長段崇智(資料圖片)

段崇智指大學不是法外之地,校方會配合執法團體。教育機構不能夠亦不應該放棄年輕人,但對於近期的學生會風波,段表示學生辦事處與學生交流非常密切,過去一年更甚。又指學生為18歲以上,要為自己行爲負責。

中大校長段崇智曾在反修例風波中與學生對話(資料圖片/余俊亮攝)

被問到如何幫助被捕學生,段指成年人行爲自己負責,學生犯校規學校有既定程序處理,本科生是由書院處理。

段崇智指香港近年情況很多人都意料之外。將年輕人變成成人是大學責任,但不能一本通書到老。段又指會盡力將大學辦好,所有持份者的聲音都要聼。身於大社會中不能避免受到影響,他引用英文諺語「When the Going Gets Tough, the Tough Get Going。」

中大將展開爲期一周的多元共融文化周,多元共融是完整一套政策,經過一年多討論,去年七月成立辦公室,著手教育方面,以及程序投訴方面。維時5年政策計劃將鼓勵活動、提高學生語言水準、以及邀請校友分享人生經驗。段崇智用交響樂團形容這一上任後即開始推動的計劃,稱不同樂器、不同音樂家都需要自我思考和自我分析能力,一起將聲音發出,但「要調對聲音,否則不是共鳴,是雜音。」