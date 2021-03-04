回應「暴大」之名　中大校長段崇智︰絕對否認這污名化的講法

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-04 02:39

中大學生會風波未平，校長段崇智近日接受訪問，與「暴大」稱呼割席，「絕對否認這污名化的講法」，表示要爲學校正名，用公關主動澄清謠言，又强調大學不是法外之地，會配合執法團體。作爲教育機構，不能夠亦不應該放棄年輕人，但不代表不去教育。言論自由條件是理性和平彼此尊重，將這個概念給學生是大學任務。他又以交響樂團形容校園，稱「要調對聲音，否則不是共鳴，是雜音。」

《灼見名家》3月3日上傳段崇智專訪，劈頭第一句即對中大被稱「暴大」作回應：「我們絕對否認這（暴大）污名化的講法」。段表示校方會採取行動去正名。包括犯校規的程序跟進、公關主動澄清謠言等等。他指一些KOL無的放矢，要主動澄清謠言。

中大校長段崇智（資料圖片）

段崇智指大學不是法外之地，校方會配合執法團體。教育機構不能夠亦不應該放棄年輕人，但對於近期的學生會風波，段表示學生辦事處與學生交流非常密切，過去一年更甚。又指學生為18歲以上，要為自己行爲負責。

中大校長段崇智曾在反修例風波中與學生對話（資料圖片／余俊亮攝）

被問到如何幫助被捕學生，段指成年人行爲自己負責，學生犯校規學校有既定程序處理，本科生是由書院處理。

段崇智指香港近年情況很多人都意料之外。將年輕人變成成人是大學責任，但不能一本通書到老。段又指會盡力將大學辦好，所有持份者的聲音都要聼。身於大社會中不能避免受到影響，他引用英文諺語「When the Going Gets Tough, the Tough Get Going。」

中大將展開爲期一周的多元共融文化周，多元共融是完整一套政策，經過一年多討論，去年七月成立辦公室，著手教育方面，以及程序投訴方面。維時5年政策計劃將鼓勵活動、提高學生語言水準、以及邀請校友分享人生經驗。段崇智用交響樂團形容這一上任後即開始推動的計劃，稱不同樂器、不同音樂家都需要自我思考和自我分析能力，一起將聲音發出，但「要調對聲音，否則不是共鳴，是雜音。」