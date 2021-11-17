強制檢測｜5間學校爆流感　明愛沙田幼兒學校、己連拿小學上榜

食物及衞生局周二（17日）深夜公布強制檢測公告，5間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。涉事學校包括明愛沙田幼兒學校、明愛堅尼地城幼兒學校、元朗聖公會聖約瑟堂幼稚園等。



強制檢測公告列明，共有5間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，相關學校或其指明級別，被納入強制檢測公告，包括明愛沙田幼兒學校、明愛堅尼地城幼兒學校、灣仔鄧肇堅醫院社區日間醫療中心香港基督教服務處摩理臣山兒童發展中心、元朗聖公會聖約瑟堂幼稚園。

任何在11月3日至11月16日期間，曾身處以上地方超過兩小時人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於本月18日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本月20日或之前，交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

香港半山區香雪道7號己連拿小學一年級被納入強制檢測公告。(學校網頁)

此外，香港半山區香雪道7號己連拿小學一年級被納入強制檢測公告，11月3日至11月16日期間，於以上指明學校就讀指明級別的學生，以及曾面授該等指明級別學生的老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於11月18日或之前接受檢測，不接受交樣本瓶。

受檢人士若在本月7日至9日期間已進行檢測，或已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼11月9日強制檢測學校名單▼