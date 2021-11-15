新冠疫苗｜科興接種年齡降至3歲　專家：安全、免疫反應比成人強

本港科興疫苗最低年齡為18歲，政府疫苗顧問專家委員會今日（15日）通過，接種科興年齡降至3歲，提到幼童接種科興的免疫原性反應較成年人更佳，亦十分安全，之後會由另一個委員會釐定優先組別。



就5至11歲兒童接種復必泰疫苗，顧問專家委員會建議政府與復星醫藥跟進降低接種年齡的事宜及要求復星醫藥提供相關資料。



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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需交聯合科學委員會審視釐定接種優先組別

食物及衞生局公佈，疫苗顧問專家委員會審視了科興提交的資料，包括經同行評審並在醫學期刊刊登的第一及第二期臨床研究數據、在內地收集的現實世界安全數據、在南非和智利等地展開的第三期臨床研究的初步數據及其他相關臨床研究數據等，顯示科興疫苗在3至17歲不同人種的兒童均具良好安全性，跟18歲或以上成年人士相比，更會產生較高的免疫原性反應。

委員會建議批准科興疫苗接種年齡降3至17歲兒童，有關資料亦交由衞生署轄下的聯合科學委員會審視，以助釐定接種該疫苗的優先組別，上述建議亦交予食衞局局長考慮。

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼



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梁子超：未打針幼童是防疫缺口

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，復必泰疫苗目前最低接種年齡只是12歲，加上小朋友接種後有心肌炎的疑慮，而變種病毒Delta傳播力太強，未打針幼童是防疫缺口，「一間普通小學可以有成千個學生，即係背後涉及上千家庭，可以有高速傳播令病毒滲入社區，並且迅速喺家庭網絡間傳播，令到接種率低嘅長者蒙受感染風險」，認同要將科興年齡降至3歲。他補充，即使打針仍然會感染，但可以減低病毒傳播時間，因為接種者感染後，疫苗會在短時間內壓低病毒量，縮短患者傳染他人的時間。

他提到雖然科興疫苗的研究數據較少，但內地3至17歲已有近1億人接種、智利6歲童及哥倫比亞3歲童都獲准接種科興疫苗，實際數據相信小朋友接種後免疫反應較成年人強，亦可以排除罕見副作用，認為幼童接種科興較復必泰更可靠。

至於復必泰疫苗是否可降至5歲，委員會表示已得悉公佈的相關臨床數據以及海外地區獲緊急使用授權的情況，建議政府與復星醫藥跟進降低接種年齡的事宜及要求復星醫藥提供相關資料。