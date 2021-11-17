國泰收緊檢疫指引　曾祈殷：倒不如正正經經跟市民做法酒店檢疫

國泰航空日前收緊機組人員返港豁免檢疫指引，回港首3天每日只准最多離家兩小時。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（17日）在港台節目《千禧年代》指，當局需要審視國泰的檢疫指引是否足夠，包括會否要求同住家人接受醫學監察、進行抗原測試的密度及方法等。對於有建議採「閉環式管理」．他認為仍有一定爆發風險，建議可跟從現有在酒店檢疫的安排，「倒不如正正經經跟一般市民係酒店做檢疫。」



國泰航空一周內接連有3名機師從德國法蘭克福抵港後豁免檢疫期間確診，國泰遂收緊機組人員返港豁免檢疫指引，回港首3天每日只准最多離家兩小時。(資料圖片)

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，當局要求曾於法蘭克福逗留的機組人員隔離檢疫21天的做法合適，認為可免第五波疫情爆發。不過，對於國泰航空收緊機組人員返港豁免檢疫指引，他指當局需要審視指引是否足夠，包括回港首3天每日可外出的安排、抗原測試的密度及方法，及會否需要同住家人接受醫學監察。

他指，若採取「閉環式管理」要求到高風險地區的機組人員於同一酒店檢疫，仍可能有帶病毒的人員於酒店傳播病毒，造成爆發風險，建議可跟從一般市民的檢疫安排，「倒不如正正經經跟一般市民係酒店做檢疫」，亦應限制機組人員在高風險地區的活動。他指，若因航空公司不夠人手才需要免檢疫，應聘請更多機師及機組人員，可令編更上更有彈性，而政府有有責任與航空公司溝通。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

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