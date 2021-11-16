130名機師隔離林鄭憂現機師荒　待業前港龍機師：願到國泰執勤

國泰航空接連有3名貨機機師從德國法蘭克福抵港後，於豁免檢疫期間確診，事後政府及國泰決定收緊有關安排。特首林鄭月娥今早（16日）出席行政會議前表示，今次事件涉及130名貨機機師隔離檢疫，擔心之後再沒有貨機機師執勤，影響香港貨運。

有前港龍機師向《香港01》表示，雖然負責駕駛波音747的機師，的確可能因隔離而突然短缺，但因未恢復通關，客機都可用作運貨，國泰機隊仍有運載力。現時本地市場上，更有約200名前港龍機師正待業或暫時轉行，國泰可以聘用。他表示，目前檢疫措施確實嚴厲，但始終是工作一部份，如國泰願意聘請，自己亦樂意應聘復飛。

另有航空業人士透露，國泰最新的機師檢疫措施，已引起不少機師不滿。近月國泰累計已有數十名機師辭職，而代表機師的香港航空機組人員協會，其主席近日更向會員發電郵稱，已向國泰請辭。



根據國泰與運輸及房屋局最新訂立的措施，從海外執勤回港的機師，首3天每日只准最多離家兩小時，而且僅限指定活動，包括購買必需品、戶外個人運動，或出外求醫等，並需自行記錄行蹤，及避免團體聚會，即使完成醫學監察，亦應避免不必要的社交接觸，及完成相關檢測要求，新措施將於明日（17日）生效。

林鄭月娥今早在行政會議前表示，今次貨機機師自德國法蘭克福抵港，進入社區後確診事件，已有130名貨機機師需隔離檢疫，認為對貨運造成不少影響，如突然沒有貨運，將影響社會運作。

國泰尚有800名非活躍機師 另有200名被裁港龍機師可聘用

有了解國泰的航空業人士向《香港01》透露，國泰現時有約2,000名機師，當中大約三、四，即近800人，在疫情下幾乎未有執勤，處於「inactive（不活躍）」狀態。他表示，之前港龍結業後，仍然有一批機師待業，正等待僱用。根據前港龍機師早前的統計，該批仍然待然或已暫時轉行的本地機師，大約有200多人。

國泰有機師不滿隔離要求辣 另近月數十名機師辭職

該航空業人士稱，外國防疫策略改為與病毒共存，國際航班陸續恢復運作，但香港逐漸收緊防疫措施，部份機師已萌去意，坦言新措施進一步令機師感不滿。另外，部份與確診機師居住同一幢酒店的機組人員認為，強制隔離措施難以接受，本身並不認識確診者，並非在同一架貨機執勤。雙方亦從未見面，卻仍然要隔離21日，與家人分隔。

據了解，近月已有數十名機師向國泰請辭，甚至連香港航空機組人員協會主席近日亦辭職，相信之後有更多人離職。該航空業人士透露，部份外籍機師本身在香港並無家人，而外國航空業已有復蘇跡象，沒有特別原因留港。

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前港龍副機長︰如國泰有意聘請 願意加入復飛

前港龍副機長譚頌熙表示，雖然突然有130名貨機機師送往隔離，的確可能即時令波音747貨機欠缺機師。不過他亦稱，疫情下大部份客機已停駛，又或改成運貨，國泰仍可調動機隊其他型號客機運貨，貨運亦可繼續維持，只是因為客機貨運量不及貨機，成本會較貴。

譚續稱，有逾200名前港龍機師被解僱後，至今仍然待業或暫時轉行。雖然新的檢疫措施確實嚴格，但始終屬機師工作一部份，如國泰有意聘請機師，他亦願意上陣復飛，接受檢疫措施。

譚頌熙表示，香港機師始終傾向在港工作，「香港就係我哋屋企，我哋想係香港住，香港返工」。（資料圖片／梁鵬威攝）

空中巴士機師轉飛波音貨機約需訓練2個月

譚頌熙又稱，雖然前港龍機師過去主要駕駛空中巴士客機，但只需受訓，亦可駕駛國泰機隊內的波音貨機，訓練大約需時2個月時間。

對於人手問題，國泰回覆表示，現正積極審視人手安排，會盡全力維持貨運航班網絡，致力保持及提升香港的航空樞紐地位，維持香港及世界各地的客貨運連繫。

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