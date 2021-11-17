香港郵政明年2月發行北京冬奧郵票　5月推懷舊小食續集包燒賣蛋撻

香港郵政今日（17日）公布明年1月至6月期間將發行六套特別郵票，包括以北京冬季奧運會及大灣區為主題郵品。同時，今年首度發行時曾惹起關注的「香港懷舊小食」郵品，明年5月將推續集，加入燒賣及蛋撻等本港地道小食。



「 香港懷舊小食」郵票小型張加入燒賣等。（香港郵政圖片）

明年1.18推賀歲虎年票 懷舊小食還有生菜魚肉與格仔餅

明年1月至6月期間將發行的六套特別郵票，除農曆年賀歲虎年郵票及郵票小型張外，亦將於明年5月26日推出以「 香港懷舊小食」為題的特別郵票。香港郵政於今年曾推出同一主題的特別郵票，當中包括魚蛋、糖蔥餅等。新一套郵票及郵票小型張則加入燒賣、蛋撻、生菜魚肉、格仔餅等。

北京冬奧郵票展示多項比賽項目 大灣區發展郵票一套11枚

此外，特別郵票亦包括於2月發行、以冬季奧運會為主題的郵票，將以一套四枚郵票展示 不同比賽項目；並有一套十一枚的粵港澳大灣區發展郵票。由於西九文化區的故宮博物館料於明年年中開放，香港郵政將於6月30日發行香港故宮文化博物館的郵票，將會包括館內的藏品。

顧客由即日起，可於香港郵政郵票策劃及拓展處網頁或「郵票．郵趣@Hongkong Post Stamps」Facebook專頁預訂以上各款郵品。