立法會選舉｜廉署接6宗投訴全涉倡白票　將派800員駐守票站及監票

立法會選舉下月19日舉行。廉政公署今日（17日）舉行記者會，交代截至11月12日共接獲6宗投訴，全涉及呼籲投白票或無效票。廉政公署呼籲市民勿參與及轉載相關違法內容，至於參與民意調查表達投白票意向、在相關內容帖文給予一個「讚好」、呼籲人剔選所有愛國愛港候選人等，會否被視為違反新條例，要視乎實際情況不能一概而論，提醒市民勿誤墮法網。另外，廉署將在投票日當日總動員800名人員，包括首次派員駐守票站即時處理投訴，及監察點票程序。



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經修訂後的《選舉（舞弊及非法行為）條例》，禁止任何人在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，公開活動包括向公眾作出的任何形式的通訊，以及向公眾分發或傳布任何材料，一經定罪，可判處監禁三年及罰款20萬元。

左至右：廉政公署社區關係處處長何渭枝、廉政公署廉潔選舉事務統籌趙汝達。（盧翊銘攝）

流亡海外的前立法會議員許智峯於10月底在facebook其facebook發起「如水計劃」，呼籲港人「總動員投白票以反制不義的選舉制度」，該帖文至今（17日）獲逾3,500個讚好、逾900個留言及600多次分享。

廉署曾發聲明不點名稱，留意到有人在網上呼籲投白票，重申屬非法行為，會要求相關網站移除違法內容，及呼籲市民勿轉載相關內容。廉署於11月9日拘捕三名網民（29至65歲），指他們涉於互聯網轉載帖文呼籲投白票，為首次引用新罪行的拘捕行動。