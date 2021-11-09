立法會選舉｜廉署拘3人涉網上呼籲他人投白票 消息指是普通網民

立法會選舉將於12月舉行，現正接受提名。廉政公署今日（9日）以涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》，拘捕兩男一女，年齡為29至65歲。消息指，3人為普通網民。



廉署拘捕3人，涉嫌在網上轉載貼文，呼籲市民在立法會選舉中投白票。（資料圖片）

廉署指，3人涉嫌違反《選舉條例》第27A條「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」，於互聯網轉載貼文呼籲市民在立法會選舉中投白票。廉署在行動中檢走數部手提電話，所有被捕人士已獲准保釋候查。

廉署表示調查仍在進行，不排除再有進一步執法行動。根據既定程序，廉署完成調查後，會將調查結果交予律政司徵詢法律意見，以決定是否作出檢控。

許智峯呼籲投白票 鄧炳強斥煽動違法

身處外地的前立法會議員許智峯，早前在Facebook呼籲香港市民在立法會選舉中投白票。保安局局長鄧炳強昨日（8日）在網誌表示許智峯言論或已經觸犯法例，又稱「公然『走佬』棄保潛逃，無恥地乞求外國庇護，當中許智峯在香港涉嫌干犯最少『九宗罪』而被檢控，他不但欺騙法庭以獲批准離開香港，亦用諸多藉口為自己卸責，是羞恥、虛偽的懦夫行為，亦令家人蒙羞。若他認為投白票以反制立法會選舉是合法合理，為何自己不回港進行所謂的『抗爭』，反而卑鄙地煽動市民違法？正所謂『叫人衝、自己鬆』，行為卑劣。」

立法會選舉提名期在10月30日已開始，由當日起直至12月19日投票日，均被界定為「選舉期間」。而「公開活動」則包括向公眾作出的任何形式通訊，以及向公眾分發或傳布任何材料。任何人涉嫌違反上述條例，最高可判監禁3年及罰款20萬元。

立法會參選人名單，請參閱《香港01》 選舉網站。