13歲少年打一針復必泰後胸痛　疑心肌炎　較一般兩針後始發病罕見

港府今(17日)公布，截至本月14日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲35宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，包括一名13歲少年，他在接種第一劑復必泰後一天內出現胸痛，懷疑為心肌炎或心包炎，目前情況穩定。此外，當局亦錄得47宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗、佔疫苗接種總劑量的0.0005%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

翻查資料，衞生防護中心疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆曾表示，綜合本地及海外數據，青少年接種復必疫苗後出現心肌炎或心包炎，約2至3萬名接種者才有一宗，比率為0.003%至0.005%，最新數據則為5,000至6,000人一宗，比率升至0.02%，為原先的3倍。他又曾指，八成個案集中在第二針後，即意味該13歲少年或屬較罕見的兩成個案以內。



截至本月14日晚上8時，本港市民合共接種了約919萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約467萬名，佔全港12歲或以上人口的69.4%。(資料圖片)

47人死亡前14日曾接種疫苗 沒個案顯示與疫苗有關聯

截至本月14日晚上8時，本港市民合共接種了約919萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約467萬名，佔全港12歲或以上人口的69.4%。衞生署共接獲6349宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.07%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括47宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0005%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

專家委員會至今未發現有不尋常現象

截至11月14日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結29宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為18宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

根據醫管局資料，10月18日至11月14日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有118.4宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有6.3宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有6.0宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有0.8宗。此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有32.3宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有12.4宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。

政府發言人表示，復必泰和克爾來福疫苗對於預防2019冠狀病毒病重症和死亡情況高度有效，能為接種人士提供有效保護，免於感染後併發重症甚至死亡，再次呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，「為自己健康着想應在本港第五波疫情來臨前盡快接種疫苗。」