趙家賢被咬甩左耳｜趙指被告施襲前說：我認得你　之後見耳被吐出

時任區議員趙家賢前年在太古城中心外，疑遭人咬甩部份左耳案，案件今（17日）在高等法院續審，趙家賢稱當日在商場聽到有人大喊，到場見到一男一女受傷在地，他便問被告為何打人，被告卻說：「我唔係打人，我係打狗。」之後又對他說：「我認得你，你係議員。」之後便咬向他的左耳，他記得當時聽到「啪喇 」聲音，強調「永世記得呢吓聲音」，然後見被告吐出其左耳，並似想咬向其右耳，期間被告已被人拉開。趙又稱，他當日原想平息紛爭卻遇襲，質疑：「點解社會變成咁？」他稱被送院後曾「爆喊」，需醫生安撫情緒。



趙到場見被告與市民對峙

趙家賢今作供透露，他因涉及初選案被還柙。案發當日他到太古城調解紛爭。期間，突然聽到太古城中心北商場西門有人喊叫：「要人、要記者。」趙到場見到一名女士受傷坐在地下，另有一名男子背部流血。由於男傷者的傷勢明顯較嚴重，他叫懂急救的人照顧男傷者，他又聽到衝突的聲音，發現被告陳真(50歲)和其他市民對峙。

主要證人供詞及案發經過。(詳看下圖)

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被告說：我認得你 你係議員

由於有市民告知他被告傷人，趙問被告：「你做乜打人？」被告以帶有鄉音的廣東話謂：「我唔係打人，我係打狗」。期間被告又和其他人口角，並向趙說：「我認得你，你係議員。」趙指被告突情緒激動，右腳踩著一名跪在地下女士的頭。

被告時聽到啪喇一聲

趙叫保安控制被告，惟被告掙脫，趙認為被告想打其身後的市民，遂雙手微微張開阻擋，被告突然用手捉趙並把趙的頭拉到被告的咀，趙曾盡力掙扎，但左耳仍遭被告咬了一下。他稱被咬時發出「啪喇 」聲音，形容：「永世記得呢吓聲音。」兩、三秒後他感到劇痛，並見到被告把其耳朵吐在地上。被告繼而試圖把咀轉向趙的右耳，最終遭其他人拉開。

當場流血至近乎休克

趙因左耳被咬甩，他戴著的眼鏡亦沒有承托。趙按著左耳大叫：「我隻耳。」一名義務救護員把其咬甩的左耳從地上拾起，放入保鮮袋，然後把保鮮袋給予趙。他又指，當時流血至近乎休克，義務救護員掌摑他才清醒過來，之後被送院治理。趙透露，醫生曾經嘗試把被咬甩的左耳駁回，惟因耳朵壞死，約1星期後需拆除駁回部份。

現需使用假耳

趙稱現時使用假耳可戴眼鏡，但不能戴一般掛耳式口罩，需使用頭掛式口罩，洗頭時亦必定「入水」。庭上亦播放案發的新聞片段，趙看罷，法官張慧玲問趙：「你ok嗎？」，趙點頭和做出「OK」手勢」。辯方盤問時指，被告未有踩跪在地下的女士的頭，趙否認。

被咬後好迷惘好驚

控辯雙方盤問完成後，趙指想補充案發時的心理狀況，控方遂作出補問。他指，阻擋被告時原以為被告頂多打他數拳，從未想過被告咬其耳朵。他被咬後：「好迷惘、好驚。」他被送至醫院時「爆喊」，需醫生安撫其情緒。他不明白原想平息事件，竟遭暴力對待，又問：「點解社會變成咁？」

另一女事主稱曾遭被告扯頭髮及踢頭

此外，另一傷者梁瑩瑩講述襲擊情況，指當時同行的堂妹夫和被告口角，堂妹亦有講一、兩句話。及後，被告向堂妹夫的背打4、5下，其背部「濕咗」，「好多嘢湧出嚟。」堂妹夫並說：「佢有刀，你地快啲走。」堂妹試圖分開被告，被告轉為攻擊其堂妹。其後，被告亦拳打梁瑩瑩，以及用背包揮向她。她因此跪在地上，被告再扯她的頭髮，並曾踢她的頭。

被告陳真（50歲），被控3項有意圖傷人和1項普通襲擊罪。控罪指他於2019年11月3日，在太古城中心外意圖使溫浩倫、梁碧琪和趙家賢的身體受嚴重傷害，而非法及惡恴傷害他們；及於同日同地襲擊梁瑩瑩。其中事主溫浩倫和梁碧琪為夫婦，梁瑩瑩則為梁碧琪的堂姐。

案件明續。

案件編號：HCCC204/2020