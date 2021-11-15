6.4萬人促撤野豬格殺令　鍾建民：對人友善　易受大反應山友刺激

漁護署上周公布將於每月捕捉在市區出沒的野豬並人道毀滅，連日來動物保護組織十分關注。香港野豬關注組、NPV非牟利獸醫服務協會等多個團體，日前發起聯署要求漁護署撤回有關新措施。截至今晚（14日）7時有超過6.4萬人聯署。

攀山專家鍾建民指，行山不時會見到野豬，以他的經驗，野豬非兇猛動物，「唔會無緣無故攻擊」，反而曾聽聞有野豬被野狗咬死。他指，近日涉及野豬的投訴增多，估計因疫情下大量市民湧往行山所致，他們未必有充足經驗，遇到野豬反應過大或會刺激牠們。



漁護署將於每月捕捉在市區出沒的野豬並人道毀滅。（資料圖片）

香港野豬關注組、香港動物報、NPV 非牟利獸醫服務協會等共15個團體，於上周六（13日）發起聯署，要求漁護署撤回「人道毀滅」野豬的政策，並以絕育方法控制野豬數量。截至周日（14日）下午5時半，有超過4.4萬人聯署，有關團體於今日上午將聯署提交漁護署。

攀山專家鍾建民指，昨日才剛在西貢遇上野豬，而過往亦不時於駕駛、行山時看到牠們的蹤影。他指，野豬不是兇猛的動物，「反而見過被狗咬死」；亦指牠們對人友善，不會惡意攻擊，除非人類做出特別的事令牠們感害怕，「唔會無緣無故攻擊」。他以水牛為例，一般少有攻擊人類，不過會受衣著的顏色或車輛的聲響刺激。

因疫情無法外遊，，近年不少市民紛紛轉到郊外行山。（資料圖片 / 余俊亮攝）

鍾建民質疑如何區分市區及郊區野豬

當局指野豬傷人個案增加，他估計因疫情下大量市民湧到郊外行山，部份人無行山經驗，見到野豬時或感害怕而做出刺激性行為，才導致野豬有攻擊性行為。他指，依他過往的經驗，遇上野豬一般只要略為避開則可。他指，若然貿然獵殺野豬非適合做法，「你叫佢地去邊度棲息？」

至於當局指，只會處理市區出現的野豬，不會捕捉郊區的野豬。鍾建民指對說法無從稽考，不明當局如何區分市區及郊區，「係飛鵝山山腳見到（野豬），係市區定郊區？」

中國香港旅行遠足聯會主席周國強指，近年野豬數目增加，並會大群在郊市區出沒，形容情況惡劣。他估計除因有人為餵飼外，亦與野豬繁殖力強有關，認為靠絕育是治標不治本，當局應果斷行動。他估計，當局會以對市民的影響程度決定是否捕殺野豬。

漁農自然護理署助理署長（自然護理）陳堅峰早上於港台節目上指，因野豬捕捉及避孕／搬遷先導計劃的成效不彰，絕育的速度追不上繁殖，因此已停止有關計劃，改為捕捉及人道毀滅。他亦指出，有不少人指野豬不會主動攻擊人，但牠們慣性出沒在市區已有危險性。

漁護署年頭指避孕為中長期工作 過早評論成效

不過，根據漁護署於今年1月回覆立法會的文件，全港郊野地區有1,800至3,300頭野豬。於2017年起當局為296頭野豬進行避孕或絕育，499頭野豬被搬遷到遠離民居的郊野。當時漁護署指，避孕工作對控制野豬滋擾的效用為中長線，「現階段評論成效尚言之過早。」

此外，漁護署提供數據顯示，涉及違例餵飼野生動物被檢控及成功檢控的個案數字均自2016年後下跌，檢控個案數目由2016年的70宗跌至2019年的36宗，而成功檢控個案數目由2016年的60宗下跌至2019年的35宗。