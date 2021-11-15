漁護署將月捉野豬5次指慣性出沒有危險　即停避孕搬遷研復狩獵隊

一名輔警於上周執勤時遭野豬咬傷，漁護署將於每月捕捉在市區出沒的野豬並人道毀滅，政策惹來社會討論。漁農自然護理署助理署長（自然護理）陳堅峰今日（15日）在港台節目《千禧年代》指，目標每月進行5次行動，會集中在野豬出沒的黑點。他指，有不少人指野豬不會主動攻擊人，但牠們慣性出沒在市區已有危險性。

而於2017年推行的野豬避孕/搬遷先導計劃，陳堅峰指由於絕育成效追不上繁殖數目，由即日起會停止計劃。



漁農自然護理署目標於每月進行5次的捕捉行動。（資料圖片）

會捕捉慣性出現社區的野豬

漁農自然護理署助理署長（自然護理）陳堅峰指，目標於每月進行5次的捕捉行動，集中在有大量野豬出沒的黑點，現時仍在進行部署未有行動，不過若在市區看到有野豬出沒亦會捕捉。被問及若野豬未有攻擊行為，當局會否仍捕捉及人道毀滅，他指留意到不少人指野豬不會主動攻擊，不過若野豬慣性在社區出現，仍有一定危險，而漁護署非滅絕野豬，只會處理市區出現的野豬，不會捕捉郊區的野豬。至於如何分辨慣性在市區的野豬，他指因野豬多於晚上出沒，若野豬不怕人，並會在白天出沒，代表牠們已改變習性。

陳堅峰指，當局自2017年起針對野豬問題推行不同措施，但滋擾情況仍居高不下，去年有11宗野豬傷人個案，「係咪仲係度等？等人唔好餵呢？」他指，當局選擇果斷行動去保障市民安全。至於在2017年底推出野豬捕捉及避孕/搬遷先導計劃，他指因絕育速度追不上繁殖數目，由即日起會停止計劃。

當局擬修訂《野生動物保護條例》，或擴展野生動物禁餵區至野豬出沒黑點。（資料圖片）

研以狩獵減少野豬數量

當局擬修訂《野生動物保護條例》，擴展野生動物禁餵區，禁止人為餵飼野生動物，以減少野豬數目及野豬滋擾。陳堅峰指現時的禁餵區主要在郊野公園，會研究擴展至野豬出沒黑點，並加強檢控及公眾教育。陳堅峰又指，日後不排除用任何方法減少野豬數量，而狩獵是其一方法。值得注意，本港過往曾有兩支民間的野豬狩獵隊，持有由漁護署根據《野生動物保護條例》發出的野豬狩獵特別許可證，不過漁護署於2019年停止向野豬狩獵隊發牌。