市區野豬為患　南區區議會倡提高餵飼野豬罰則　擴大禁餵區

野豬出沒市區傷人，漁護署推捕殺新措施惹爭議。南區區議會今日（16日）開會討論區內野豬滋擾問題，有議員質疑捕獵野豬新措施成效，會上討論到增加市民餵飼野豬罰則、研究擴大禁餵區的可行性。食環署稱，將在野豬出沒黑點增加腳踏式垃圾桶，同時研究以防野豬設計翻新垃圾站。



南區區議會今日（16日）開會，討論有關區內野豬滋擾的問題。（馬煒傑攝）

議員質疑捕殺成效 漁護署：可即時解決滋擾

南區區議員梁進要求全面檢討野豬問題，他表示早於漁護署宣布新政策前，已質疑不會提高減低野豬滋擾成效。漁護署代表陳寶琳回應稱，以住做法是以捕捉、絕育再放回大自然方式以嘗試減低野豬滋擾，但不時會發生野豬再到同一地方覓食的情況，而新措施將野豬人道毀滅，可即時解決當區面對的滋擾。

漁護署亦提到，要減低野豬滋擾需要市民配合，不要餵飼野豬，以免將野豬引到社區中。梁進續提出質疑，指現時針對喂飼野豬的刑罰欠缺阻嚇性，另一位區議員林玉珍亦提出南區非禁餵區，難以作出有效懲罰，另一議員司馬文亦指除餵飼外，垃圾桶及垃圾站亦吸引野豬覓食。

研擴大禁餵區及提高罰則 漁護署：不少餵飼者是明知故犯

漁護署指將擴大禁餵區，亦會研究修例的可行性以提高罰則，又提到不少餵飼者是明知故犯，知道不應餵飼仍繼續餵，所以需從教育方面入手，從根源解決問題。食物及環境衛生署補充指，可以亂拋垃圾控告因餵飼野豬而整污糟地方的餵飼者，今年1至10月亦發出40次傳票予餵飼者。

食環署擬於黑點改用腳踏垃圾桶 翻新垃圾站改防野豬設計

對於垃圾桶及垃圾站吸引野豬，食環署指計劃於野豬黑點改用腳踏式垃圾桶，垃圾站亦會翻新，改用防野豬設計，以減少野豬覓食。