專訪｜林哲玄搶灘立法會醫療衞生界　選委票王認個人票挑戰大

第七屆立法會選舉戰幔揭開，醫療衞生界有五人搶灘競逐一個議席，跟教育界一樣是競爭最激烈的界別，選民廣闊至醫生、護士、藥劑師、中醫，考驗的是候選人跨專業的拉票能力。其中一名候選人、外科專科醫生林哲玄接受《香港01》訪問，承認即使早前成為選委會業界票王，但今次選舉是個人票挑戰非常大。

他又提到人口老化會拖垮香港，正正要靠跨專業聯手處理的大山，「國家隊出去打都唔會記得係廣東定浙江省......唔好諗出身邊到，做公職唔應該望著自己對腳。」



延伸閱讀

專訪｜高永文「買兩邊」搶焦 林哲玄：幾多人死心塌地支持佢？

立法會選舉原本去年（2020年）舉行，林哲玄當時都有征戰醫學界，但政府以疫情嚴峻為由推遲選戰一年，選舉制度亦經歷翻天覆地變化，醫學界更跟衞生服務界兩個席位合併做醫療衞生界一個議席。由要說服1.2萬名醫生，林哲玄現時要爭取的是5.6萬名選民的支持，更橫跨到護士、藥劑師、物理治療師、視光師、中醫等。

教育新世代中醫扮演重要角色

林哲玄在兩個月前的選舉委員會界別分組選舉，在醫學及衞生服務界豪取69票成為票王，但該次選舉是團體票，而今次立法會選舉是個人票，他承認挑戰大。作為醫生，如何為業界其他人士爭取權益？他以中醫為例，「細個讀書有無聽過中醫係做咩？你會讀到警察維持治安、消防員救火、救護員、醫生、護士......但係好似無人講中醫。點解小朋友自細忽略社區有樣嘢叫中醫，會覺得啊嫲先去睇」，他認為要從教育入手，灌輸新世代中醫在醫療體系扮演重要角色。

他又提到，長者常要服用至少七種藥物，「有啲飯前食有啲飯後食，結果老人家都係食錯晒藥，或者按自己意願食」，希望加強藥劑師在社區角色，協助病人管理藥物。

人口老化要改善基層醫療

醫療業界要面對人口老化的危機，基層醫療是業界的共同語言。林哲玄講到基層醫療也拍枱怒斥政府，「我最嬲就係『醫社合作』，我話『醫房合作』好啲。」

將來人口老化你再起依㗎啲公屋無用㗎，你每個公屋下面應該要有一個好大型嘅日間中心，個中心係朝早6點開工到夜晚11點，喺人地返工之前你開檔。長者不良於行，驚佢跌親或者蕩失路，要好似拓兒所咁樣照顧佢，要提供三餐、物理治療、藥物管理、康樂活動等等。 林哲玄

+ 4

說回老本行，醫生人手短缺已經是老掉了牙的議題，政府的「特別註冊」引入海外醫生方案，早前在立法會39票贊成、1票反對下獲三讀通過，唯一反對者是現任醫學界議員陳沛然。

過去咁耐幾時投過政府一票？

坊間批評新選舉制度旨在搞「清一色」，若他當日身在議會是否敢投反對票？林哲玄稱「過去咁耐我幾時投過政府一票啊？有，（禁）電子煙、加熱煙」。他反對原因不是因為海外醫生豁免考執業試、亦非門檻擴至非港人，而是憂慮有限度註冊醫生的缺口，「唔知咩特別事情，衞生署用有限度註冊請人，淨係處理某啲特別病，......佢之後留低做研究就有個漏洞」。有限度註冊醫生在公營醫療機構工作5年並持有專科資歷，即可申請「特別註冊」，再做5年獲僱主確認工作滿意就可正式註冊，到私人市場執業。

除了海外醫生，現屆政府2018年亦曾修例在醫務委員會增加4名業外委員，林哲玄戲言「有邊任政府可以咁叻仔，一任改兩次MRO（《醫生註冊條例》），我未見過。一任喎5年之內喎。」

今場選戰，林哲玄的對手有中醫師陳永光、藥劑師龐愛蘭及兩名護士界代表何崇漢及陳子中（一名參選人劉子進被政府取消資格）。林哲玄說，選舉是為選賢任能，歡迎業內人士參選，「國家隊出去打都唔會記得係廣東定浙江省......唔好諗出身邊到，做公職唔應該望著自己對腳。」立法會各界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。

▼五名醫療衞生界候選人▼

