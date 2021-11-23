專訪｜高永文「買兩邊」搶焦　林哲玄：幾多人死心塌地支持佢？

立法會選舉除了留意候選人魅力、政綱，背後的助選團亦都反映耀眼亮度。今屆醫療衞生界候選人報名參選時就出現有趣一幕，全國政協委員、食物及衞生局前局長高永文同時為外科專科醫生林哲玄及藥劑師龐愛蘭站台，被戲謔「食兩家茶禮」。

林哲玄接受《香港01》專訪稱，事前已知高永文陪同龐愛蘭報名，而高永文具社會經驗尊重其決定，「唔在乎有邊個出嚟為我站台......唔係選佢吖嘛，係選我吖嘛」，他笑言：「我哋醫生、護士或者其他界別，有幾多個人係全心死心塌地支持高醫生呢？咁一定有」，反認為往績更加重要，自己亦非服務權貴，是為香港市民服務。



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專訪｜林哲玄搶灘立法會醫療衞生界 選委票王認個人票挑戰大

「11月8日，高永文陪同龐愛蘭報名參選立法會」，高永文稱上世紀90年代已跟龐愛蘭一起推動禁毒，亦一直支持政府禁煙及社區衞生工作，疫情期間亦動員藥劑師送藥至滯留內地的港人。

「11月9日，高永文陪同林哲玄報名競逐立法會」，高永文指林哲玄勇於承擔、無懼政治壓力，當選後能維護醫學界的專業精神及底線，呼籲業界勿支持為選票而犧牲底線的代表，要選擇能抵受政治壓力的賢能。

連續兩日為兩名競爭對手站台，高永文被戲稱「食兩家茶禮」、「買兩邊」。林哲玄表示，事前已知高永文會陪同龐愛蘭報名，而高永文作為醫療界領導者又有豐富社會經驗，會尊重其決定。他強調「唔在乎有邊個出嚟為我站台，其實完全唔重要嘅事情嚟，因為唔係選佢吖嘛，係選我吖嘛」。

至於高永文的支持者應該如何解讀？「你認為我哋醫生、護士或者其他界別，有幾多人係全心死心塌地支持高醫生呢？咁一定有」，「我唔覺得有人出嚟為我站台係最重要嘅事，我覺得係好事，係一種認同，但係更加重要嘅係我過去嘅往績，同埋畀人睇到我做嘢嘅能力以及理想......而我要服務嘅亦都唔係權貴，我要服務嘅係廣大市民為主。」

刪除高永文提名 有多名醫學界猛人支持

翻查醫療衞生界提名人資料，高永文有提名林哲玄，但之後傳出高永文亦同時提名龐愛蘭，林哲玄稱已經刪除高永文的提名。醫學專科學院主席梁嘉傑、醫學會前會長謝鴻興、香港藥學服務基金主席蔣秀珠等人亦提名林哲玄。

醫學會是全港最大的醫生組織，坐擁最多醫生會員。林哲玄2005年已任醫學會代表，之後擔任過會董、義務秘書及副會長，他以「亦師亦友」、「恩師」稱呼醫學會元老蔡堅，但在去年（2020年）換屆選舉中撼贏他，導致落馬離開醫學會的亦是蔡堅。回到2019年反修例事件，全港以「黃營」、「藍營」區分，醫學會如是，蔡堅提出醫學會要出聲明，要求港府暫緩修訂《逃犯條例》；林哲玄就參與醫學界撐警聯署聲明。

與「恩師」蔡堅親密不再

兩人合作超過10年，亦經常結伴出席場合，但此情此景都是2019年前。林哲玄承認跟蔡堅關係無以往親密，而反修例期間社會亦泛政治化，「我唔係話唔應該講政治，講政治係無問題嘅，但係講政治貴乎於大家尊重，亦都唔需要太過對立。」

「唔通我唔要自由？唔通我唔要民主咩？如果唔係我唔洗選舉啦。」他表示，現時跟醫學會並非水火不容，而醫學會早前在選委會醫學及衞生服務界選舉，亦將唯一一張提名票送給林哲玄。會長蔡堅當時稱，「選醫生好過選啲唔識嘅，唔知會做成點。」

2017年蔡堅（左）、林哲玄（右）公佈醫學會就醫委會改革的問卷調查。（資料圖片／朱韻斐攝）

稱中聯辦知悉亦鼓勵他參選

至於報名前中聯辦是否得知林哲玄參選，他稱中聯辦得悉亦鼓勵參選，「溝通唔係特登因為呢件事，係咁多年喺醫學會認識佢哋一路都有溝通，咁佢哋工作就係溝通吖嘛，佢唔搵你先覺得奇怪」，「係咪佢叫我去？一定唔係啦。係咪佢有鼓勵？我諗佢個個都鼓勵㗎啦今次」，直言爭取提名票時仍然非常困難。

今場選戰，林哲玄的對手有中醫師陳永光、藥劑師龐愛蘭及兩名護士界代表何崇漢及陳子中（一名參選人劉子進被政府取消資格）。立法會各界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。

▼五名醫療衞生界候選人▼

