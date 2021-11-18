偵探非禮女童兼藏含兒童性交色情片　官斥間接鼓勵行業　囚38個月

私家偵探以拍攝校徽為由，引多名女童到梯間摸胸及掀其裙底，被捕後發現其手機內有多段兒童色情照片及影片。偵探早前承認非禮、製作及管有兒童色情物品等共8罪，案件今（18日）在西九龍法院判刑，區域法院暫委法官張潔宜指，被告患有孌童癖，一年內多次犯案，他與受害者年齡差距亦大，全部均為加刑因素，且被告所藏的兒童色情片涉及捆綁及性交等情節，屬第4級別，強調管有兒童色情物品的行為，間接鼓勵了兒童色情行業，認為須判阻嚇性刑罰，判被告入獄3年2個月。



被告叶厚鑫（30歲），報稱私家偵探，被控8罪，包括：向16歲以下兒童作猥褻行為、製作兒童色情物品、作出有違公德的行為、公眾地方作出擾亂秩序的行為、制作和管有兒童色情物品、及3項猥褻侵犯。

被告有孌童癖 重犯機會中度偏高

辯方早前透露，被告的亡父亦對兒童色情有偏好，被告在照顧重病父親重時，二人「困獸鬥」下不知不覺受到影響。

辯方今續求情指，心理及精神報告均指被告有孌童癖，重犯機率屬中度偏高，適當心理治療對其有幫助。另被告明白自身對孌童的癖好不正常，願意正視有關問題，自發性地接受治療，希望能獲輕判。

被告一年內多次犯案

張官判刑時指，涉及兒童的猥褻行為十分嚴重，判刑須反映阻嚇性，以表法庭對相關罪行的不恥，為受害人及其家屬伸冤。被告患有孌童癖，在短時間內多次犯案未且時間橫跨一年，與多名受害人年齡相差10至20年，犯案時先以搭訕降低其警覺性，行為對受害人造成創傷，其重犯率接近高等。

藏片含兒童性交及捆綁場面

提及被告管有兒童色情物品，若沒有人對該些物品有興趣，便會降低製造者對兒童剝削，故認為犯案者的行為鼓勵了兒童色情行業。且涉案片度中涉及兒童性交、集體性愛、捆綁雙手等場面，屬「第4級」色情物品，判刑必須具阻嚇性，最終就所有控罪判被告囚38個月。

案件編號：DCCC 270/2021