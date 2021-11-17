貨運巨企FedEx因檢疫安排關閉香港機師基地　強調不影響在港營運

國泰貨機機師自德國抵港後確診，社會有意見要求港府進一步收緊貨機機師的豁免檢疫要求。

貨運巨企聯邦快遞FedEx據報因應香港的出入境檢疫限制，繼今年初安排駐港機組人員調遷到美國加州後，近日決定關閉香港的機師基地。《南華早報》引述聯邦快遞的內部通告報道，因本港出入境檢疫限制，無清晰時間表顯時何時恢復正常化，決定關閉在港的機師基地，但不影響抵港航班運作。

聯邦快遞回覆《香港01》查詢時承認，由於全球商業環境不斷改變，以及因應香港檢疫安排，決定關閉香港機組人員基地，並遷移有關機組人員。發言人強調，香港業務會如常維持運作，亦會繼續拓展香港市場業務。



報道引述一份由聯邦快遞系統總機師Robin Sebasco發出的內部通告，指決定關閉香港基地，是因未有清晰時間化，顯示香港的生活何時可恢復正常。因應香港的防疫規定，聯邦快遞未有足夠人力資源，去持續滿足「閉環式」運作要求，需要就全球經濟、監管和營商環境調節，為團隊穩定運作提供指引。

該公司於年初，已因應本港機組人員檢疫措施，安排180名駐港機師及其家人，由香港調遷到美國加州。報道指，今次事件對聯邦快遞來往香港的航班運作影響不大，有關航機會由駐美國加州的機師執勤。

聯邦快遞回覆《香港01》時表示，由於全球商業環境不斷改變，以及因應香港檢疫安排，決定關閉香港的機組人員基地，並遷移有關機組人員。香港對該公司的亞太區以至全球網路均相當重要，香港業務會如常維持運作，亦會繼續拓展香港這個重要市場的業務，為客戶提供服務，並繼續以團隊安全及健康為首要考慮。

發言人續指，現時正為機組人員遷移提供全力協助。縱使面對各種困難的情況，團隊仍然堅守崗位，維持全球供應鏈的正常運作。

另外，本地航空業龍頭國泰航空，亦正考慮將部份機組人員改為派駐外地，於外地換班。國泰正諮詢機師參加「短暫延長執勤模式」意願，安排機師於香港出發航班執勤後，繼續於外地出發，執飛一系列航班，為期2至4個月。