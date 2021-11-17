新冠肺炎｜何栢良倡機師等高危群組提早打第三針　唔一定要等半年

國泰收緊機組人員檢疫，但機組人員仍可在家檢疫及短時間外出，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(17日)在商台節目指，歐洲疫情反彈，尤其德國情況嚴峻，今次三名機師在法蘭克福出事，證明當地出現群組爆發，相信如果機師繼續獲得豁免檢疫，未來有機會將病毒帶入社區。他建議可放寬打第三針時間，高危群組如機組人員可提早接種，不一定要等第二針打完後半年才接種。



何栢良表示，機組人員等有高暴露風險的高危群組，打第三針可考慮「特事特辦」，不一定要等打完第二針後半年才接種，可參考以色列、美國及英國等國家，接種第三針亦不需要六個月後，早前中文大學亦有研究指4至5個月後已可接種第三針，「唔一定要等到抗體跌到好低先至打第三針。」

何栢良建議彈性處理機組人員等打第三針安排，不一定需要等半年。

他稱，三名在德國染疫的國泰機師，都未符合現時政府打第三針的要求，其中兩人是5月打第二針，一人的第二針是4月打，故促政府考慮可提早為高危群組打第三針，相信可減低感染風險。

疫情持續近兩年，「外傭荒」一直未舒緩，政府自9月起逐步恢復外傭來港，何柏良表示暫未見將病毒帶入社區風險提高，他又讚賞勞工及福利局局長羅致光在處理外傭問題上「有理據、有說明力，政策背後有數字解答到你。」

何栢良提到羅致光在最新網誌，以表列方式提供相關數字，如9月1日起有條件恢復輸入外傭後，外傭確診比率已由3.3%，下降至10月底1.37%，與一般旅客相近，故外傭來港人數亦由最初每日平均28.3，升至本月初的107.2，認為在可防可控的情況下增加輸入，是一個好的例子。

至於可否再增加外傭入境人數，何栢良稱，相信政府正以放寬酒店入住名額作為調控外傭來港措施，預料會逐步增加酒店數目，但實際會放寬多少，則要視乎有多少酒店願意參加又符合條件。