強制檢測│涉機師確診10指定地點需複檢　4校爆流感師生要強檢

過去一星期，分別有3名免檢疫的機組人員走入香港社區後發現確診，被列為輸入個案，為安全起見，港府向指定期間曾身處10個指明地方的人士需要再次進行檢測，其中曾於早前指定時間曾到過港九、大嶼山及愉景灣等地點，必須於周六（20日）或之前進行複檢。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測。



▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼



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市民曾於以下指定時間、地點進行檢測：

1) 2021年11月8日下午1時至下午6時

中環國際金融中心1樓1015號鋪 Pret A Manger

2) 2021年11月8日中午12時至下午3時

金鐘統一中心3樓運輸署香港牌照事務處

3) 2021年10月31日上午2時至上午6時

香港國際機場一號客運大樓7T102、8T005A 及8T005號鋪麥當勞

4) 2021年11月8日上午8時至中午12時

東涌站巴士總站路線號碼 DB01R

5) 2021年10月29日下午5時至下午7時、10月29日下午11時至下午11時 59分、10月30日凌晨0時至上午2時或11月8日下午2時至下午5時

中環中環三號碼頭或香港新界大嶼山愉景灣碼頭

6) 2021年10月19日至11月9日

愉景灣國際學校

7) 2021年10月19日至11月9日

愉景灣國際學校幼稚園

8) 2021年11月8日中午12時至下午3時

尖沙咀新港中心3樓306號鋪鼎泰豐

9) 2021年11月8日下午7時至下午11時

尖沙咀星光行東翼2樓潮庭

10) 2021年11月8日下午5時至下午9時

黃竹坑道 108號黃竹坑遊樂場

另外，港府指，下列4間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。當中，任何在 2021 年 11 月 5 日至 11 月 18 日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於周六（20日）或之前接受檢測。



指定的時間、學校及人士如下：

(1)深水埗海麗邨海麗商場仁愛堂龐盧淑燕幼稚園

(2)東涌藍天海岸地下K01號鋪太陽島幼稚園（東涌分校）

(3)馬鞍山錦泰商場1樓OT KG01室崇真會美善幼稚園

（4）加拿大國際學校就讀六年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師