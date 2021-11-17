強制檢測｜耀中國際幼稚園等5校爆流感上榜　李城璧中三師生強檢

食物及衞生局今晚（17日）公布強制檢測公告，5間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。上榜學校包括九龍塘耀中國際幼稚園（窩打老道），另亦涉及鯉景灣明愛樂義學校、西營盤救恩學校（幼稚園部）、觀塘順安邨基督教聖約教會堅樂第二小學四年級，以及荃灣保良局李城璧中學三年級，師生及員工等需在本周五(19日)或之前接受檢測。

西營盤救恩學校（幼稚園部）於官網貼出通告，指為保障各家庭的健康，原定於本周六舉行的新生面談日將順延一週舉行，面談時間則維持不變。



食衞局公告列明，任何在11月4日至11月17日身處上述5間學校逾兩小時人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，都要在11月19日或之前檢測；幼童如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於11月21日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。在11月15日至17日已檢測者及完成新冠疫苗接種人士可獲豁免。

九龍塘耀中國際幼稚園（窩打老道）爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。(學校官網截圖)

西營盤救恩學校（幼稚園部）需納入強制檢測範圍，原定於本周六舉行的新生面談日將順延一周。(學校官網截圖)

另外，因應早前兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處四個指明地方的人士，包括將軍澳寶翠公園、尖沙咀新港中心CoCo 壹番屋、海洋公園及尖沙咀棉登徑8號地下Eric Kayser，需要再次進行檢測。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。