Sit-up減肚腩是謬誤！物理治療師：增腰痛風險　游水跑步跳繩更好

踏入冬天不少人已急不及待打邊爐、食煲仔飯來暖身，加上懶洋洋少做運動，容易養出大肚腩。當有肚腩時，第一時間想起做Sit-up，以為躺在地上屈曲雙腳，靠捲起身體便可減肚腩，其實完全錯誤。

做運動要先認清目標，是因全日沒有郁動而想身體鬆一鬆？還是想消脂減肚腩？若想減肚腩，是想減少腹部脂肪而非肌肉;，要減少身體脂肪量，必須先做足夠帶氧運動，提升身體新陳代謝率，當全身肌肉量增加，才可增加燃燒脂肪能力，幫助身體減脂。

撰文：醫善同行醫學顧問、香港註冊物理治療師藍芳



相反，Sit-up非帶氧運動，不會郁動全身關節及肌肉，也很少會做到出汗及喘氣，而且Sit-up訓練髖屈肌多過腹肌，即使做一百數十下，對減肚腩都沒幫助。

Sit-up可令後腰及前腹肌不平衡增腰痛風險

均衡體格講求良好姿勢及肌肉平均分佈，訓練時需顧及全身肌肉才有效果；而Sit-up只郁動身體前面中央位置，會忽略後身訓練，會令後腰及前腹肌不平衡，增加腰痛風險。很多人做Sit-up的姿勢都錯，只屈曲腰部及臀部，而非用腹部力量捲起身體，也增加受傷風險。

臨床上接獲很多病人做Sit-up受傷，如因長時間沒做運動，疫情過後變肥，尤其出現大肚腩，於是心急狂做Sit-up減肚腩。有病人自豪地指自己每日做50甚至100下Sit-up，但結果傷及腰部，如韌帶受傷，椎間盤突出或拉傷腰部肌肉，需一定時間治療。

深蹲、箭步蹲加強下肢大肌肉助燒脂

大家要改變觀念，要減肚腩非只郁動肚腩位置，而要全身郁動。既然Sit-up不可消脂，哪麼應做什麼運動消脂? 其實很簡單，就是帶氧運動，如跑步、游水、跳繩、行樓梯或行斜路；每日最少需做30分鐘，要做到喘氣、流汗、「講唔到嘢」的強度才有用。

如果有足夠體力每日做50至100下Sit-up，倒不如利用這能力做其他增強肌肉的動作，如深蹲、平板，側板、提臀及箭步蹲，尤其是深蹲及箭步蹲可加強下肢大肌肉，有助提升燃燒脂肪能力。

要提升上身及上肢肌肉，可做掌上壓及椏鈴操等；只要強度及負重足夠，運動過程中腹肌也用力，藉此提升腹肌量及收線條。引體上升也另外一個選擇，但體力及技術要求較高，未必所有人有能力做到。

不過最重要緊記一點，做任何運動都要姿勢正確，以免受傷。

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