本港約有20萬人有嚴重肥胖的問題，亦即BMI（身高體重指數）高於30，部份人會選擇接受減重手術，例如縮胃、束胃帶、胃水球，不過做手術有一定風險。



有外科醫生透露，去年引入香港的一款吞服型胃水球，毋須使用內窺鏡，亦不需麻醉，卻與傳統胃水球一樣，能夠減去10至15%體重。



黃健鴻表示，「胃水球」被放置於胃部後，可以減少胃部容量和空腹感，「咁就唔會食咁多嘢」。（羅君豪攝）

中大醫院外科專科醫生黃健鴻表示，「胃水球」被放置於胃部後，可減少胃部容量和空腹感，「咁就唔會食咁多嘢」，有助減重。傳統的胃水球由矽膠製成，需要透過內窺鏡植入和取出，因此病人需接受兩次靜脈麻醉，「對病人始終有啲侵害性」。該款胃水球在半年內有2%機會「漏水」，由於其較「厚身」，若水球內水份流走後，外膜或會「塞腸」，「要開刀拎返出嚟」。

圖左是吞服型胃水球，圖右是傳統的胃水球。新款的用料較薄，可以自行排出體外。（受訪者提供）

吞服型胃水球大小如手指頭 嚥下後泵脹

香港去年引入一款吞服型胃水球，是一粒只有手指頭般大小的膠囊，膠囊接駁著一條喉管，病人可像服藥般自行吞下。醫生會同時為病人照X光，確認膠囊位置。當膠囊抵達胃部後，醫生就會透過喉管注入約500毫升液體，「泵脹」胃水球，過程約需10分鐘。

黃健鴻指，完成注液後，醫生會拔走喉管，接駁位的活門會自動關上。4個月後，外膜物料會自行溶化，液體流出，由於新款胃水球的外膜由聚氨酯所製，每層只有0.1毫米薄，能通過腸道，由病人自行排出體外。胃水球內的液體是生理鹽水和食物級防腐劑，對人體無害。醫生亦會於4個月後為病人再照X光，確保胃水球已經排出體外。

吞服型胃水球是一粒只有手指頭般大小的膠囊，膠囊接駁著一條喉管，病人可以像服藥般自行吞下。膠囊抵達胃部後，醫生會再注入液體，「泵脹」胃水球。（羅君豪攝）

至今有20多名本港病人使用

黃健鴻稱，胃水球適合BMI超過27.5的一級肥胖人士使用，而嚴重肥胖人士亦可在做手術前先使用胃水球減磅，對日後做手術更為有利，因為BMI超過50的人接受麻醉時，有機會「唞唔到氣」，減重後做手術可以更加安全。

本港至今有20多名病人已接受新款胃水球。他強調，胃水球雖然能夠協助病人減重，但最重要的是在放入胃水球的4個月內，建立良好飲食習慣，在取出胃水球後，才能真正控制好自己體重。

黃健鴻強調，胃水球雖然能夠協助病人減重，但最重要的是在放入胃水球的4個月內建立好的飲食習慣，才能在取出胃水球後，真正控制好自己體重。（羅君豪攝）

黃健鴻指出，吞下膠囊時會有輕微不適，約七、八成人可以自行吞下，部份人則需以工具協助。放入胃水球後，或會有「反胃」、胃抽筋等感覺，首兩、三日較辛苦，需服用止嘔藥。他又提醒，胃水球並不適合有胃炎、胃潰瘍、曾做胃手術、長期服薄血丸、嚴重肝硬化等人士。胃水球套裝定價約4萬至8萬元，不同醫院收費各異。