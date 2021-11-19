退休警涉11度強姦家中外傭　更疑曾叫女方停止指控　被控多罪提堂

69歲退休男警涉11度強姦家中外傭，並曾發訊息要求女傭停止指控。退休警被控以非禮、強姦及作出傾向並意圖妨害司法公正的行為共13罪，案件今（19日）在沙田法院提堂，押後至11月28日在東區法院再訊，屆時將進行交付高院程序。被告獲准以2萬港元保釋，不得離港，交出旅遊證件，居於報稱地址，定時到警署報到，不得直接或間接接觸事主及相關的僱傭中介人等控方證人。



被告陳民（69歲，退休人士），被控1項猥褻侵犯、11項強姦及1項作出傾向並意圖妨害司法公正的行為，指其於2018年12月某日住所在烏溪沙村一單位內的廚房猥褻侵犯女子X；於2019年1月至11月間，11度在上述廚房或馬鞍山利安邨利榮樓內X的房間強姦X；另於2019年12月25日至2020年2月10日間，向X發送電話訊息，從而煽動和誘使X停止對其作出刑事訴訟。

據庭上透露，被告退休前為警員。女子X則在事後懷孕，並基於宗教原因誕下嬰兒，現雖然已離港，但願意回港作供。

案件編號：STCC 3363/2021