醉娃疑失意識下被姦　回家洗澡覺下體痛　友提食避孕藥始知曾性交

年輕女子與朋友到酒吧喝酒消遣，朋友後來離開，最餘下她與一名剛相識的男子喝至清晨。女子聲稱之後失去記憶，醒來見她身穿內衣，並與該男子在陌生房間，她當時更擔心「打搞了人」。惟回家洗澡時發現身上有瘀傷，下體更「扯住扯住痛」，後來獲友人告知新識的男子提她要服事後避孕藥始知被姦。男方卻否認指控，案件今(19日)在高等法院開審。



被告王錦鴻（案發時21歲）被控於2019年7月17日，在油麻地百佳酒店一房間，強姦X。

控方指事主對性交全無記憶

控方開案陳詞指，案發當晚女事主X與朋友尖沙咀一酒吧喝酒，當中包括被告，惟X與被告單獨喝至清晨5時多。二人後來到百佳酒店，X已醉至癱軟在地上，需要被告及另一男子抬她上房，被告之後在房內強姦了X，X對性交全無記憶。

被告王錦鴻否認強姦剛相識女醉娃。(李慧娜攝)

醒來發現在陌生房間只穿內衣

女事主X在庭上供稱，當晚她與朋友在消遣期間被告才加入，亦是二人首次見面，後來X的友人先行離去，只留下她與被告。

X稱，她及後只記得在酒吧扔飛鏢，對其他事已無印象，再醒來時發現自己在陌生的房間只穿著內衣，被告則坐在她旁邊。

事主醒來反擔心打搞了人

被告之後向X解釋，她喝醉酒，因為他不知其住址，於是帶她到酒店。X一度感到不知所措，因為「好似打搞咗人地」，她亦有問被告：「有無發生過啲咩？」被告沒有回答，她亦從沒記憶當晚二人曾性交。

回家洗澡發現瘀傷兼覺下體痛

由於酒店職員致電催他們交房，X便與被告離開酒店。X回到家中洗澡時，發現身上有瘀傷，且下體「扯住扯住痛」。後來，友人傳訊息予她，指被告提醒她要服事後避孕藥，X才知道二人當晚發生性行為，最終X在友人陪同下報警。

閉路電視片見X癱在酒店大堂

控方亦在庭上播放相關閉路電視片段，顯示X在酒店大堂時癱在地上，被抬起時更露出內衣，X在片中認出自己，並對事件完全沒印像，而她並從沒同意與被告性交。

案件編號：HCCC203/2020