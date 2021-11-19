強制檢測│初確診菲傭曾到元朗化驗所　國泰城港威酒店等5處所覆檢

一名菲傭抵港檢疫21日後，於第27日的檢測樣本才發現對新冠病毒呈陽性，並帶變種病毒L452R。港府今日（19日）晚上發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處元朗康樂路鈞德樓元福 X 光化驗中心的人士接受強制一月檢測。另外，因應早前三宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處5個指明地方的人士需要再次進行檢測。



▼11.19跑馬地滙文樓封區檢測▼



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因應該名初步確診菲傭，於11月13日上午11時至下午1時曾到元朗康樂路19號鈞德樓元福 X 光化驗中心的人士，須於11月21日（下周日）或之前接受檢測。因應早前三宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，尖沙咀香港港威酒店、國泰城、大角咀海景街Corner Stop Bar、奧海城一期居食屋「和民」、奧海城二期Market Place by Jasons，再次納入強制檢測名單明，於指定日子及時間在場人士也需於最遲下周日接受檢測。

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。

國泰城納入覆檢名單。（資料圖片）

沙田明愛樂群學校爆流感須強檢

另外，沙田穗禾路 31號明愛樂群學校超過學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，由於有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告，全職、兼職和替假員工、學生及訪客須於11月21日或之前接受檢測。