通關｜許樹昌：明年通關再爆發機會高　應推高接種率、打第三針

港府近月力爭與內地通關，不過疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（20日）在電台節目直言，「我覺得我哋現時無條件講開關」。他解釋，現時本港疫苗接種率仍未達70%，「未去到85%、90%，開關人命代價、對醫療系統衝擊代價唔低」。

政府專家顧問、新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌則認為，若明年與內地及海外通關，病毒進入社區及引起爆發機會高，因此須推高接種率及市民盡快接種第三針。



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劉宇隆今日商台節目《政經星期六》中指，新加坡疫苗接種率達85%，故開關後即使面對爆發，死亡率亦由2%降低至0.2%。他直言因現時本港接種率不高，故「沒有條件講開關」。

許樹昌在同一個節目中指，與病毒共存非「完全行唔通」，並舉以色列為例，起初因接種率高而很快開放社交距離措施等，惟面對Delta變種病毒及抗體下跌，仍出現爆發，而以色列推出接種第三針措施，疫情很快受控。因此他認為本港在開關前須盡快要推高接種率，以及安排市民打第三針。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／李澤彤攝）

被問到本港出現第五波疫情風險，許樹昌認為現時「香港守得好，外防輸入未見太大問題」。不過若明年與內地及海外通關，病毒進入社區及引起爆發機會高。至於機組人員是否須強制檢疫？他指最理想是到酒店進行檢疫，但考慮到航空公司人手有限，故認為機組人員應遵守閉環式管理，並須做多次檢測，「如果仲有走漏，酒店檢疫在所難免」。