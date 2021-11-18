通關海外？陳智思：接種率不足以與毒共存　外資營商非唯一考慮

香港為與內地免隔離通關，一直對外嚴防輸入，引來外資及外國商會不滿。香港美國商會會長早泰娜 (Tara Joseph)早前形容自己無法如丑角般，一方面游說港府放寬措施、一方面回港接受隔離，決定辭去會長一職。



商界出身的陳智思過往曾接受訪問為外資發聲，認為香港夾在兩套抗疫標準中動彈不得。他今日（18日）出席活動時，對外資及商會的困難及不滿表示理解及體諒，但明言他們並非港府唯一須考慮的對象，香港絕大部分市民對公共衞生更加緊張。



陳續指香港疫苗接種率不足，未有條件向海外開放「與病毒共存」。提到與國際通關前提是催谷接種率，他主動表示，希望內地同樣要有更多人接種，「安全性高了，（內地）先有信心逐步對國際開放。因為始終都要開返，無可能我哋國家永遠唔開返畀全世界，冇可能加。」



陳智思指，外資因防疫政策面臨的營商困境是「無辦法」，而在香港設總部的外國企業，以面向亞洲區業務的影響最大，「尤其當其他地區逐步開放返，變相對佢哋而言，香港是不方便。」然而，面對內地市場的，則會較為著緊與內地通關，再不放寬，這些公司更可能遷往內地城市。他指，特別每年到這個時候，外資正籌備明年計劃，坦承「他們都想知（政府）時間表及路線圖係點樣。」

他指香港絕大部分市民及行業都「唔想見到我哋放鬆防疫，令病菌入到香港」，對這些人而言，與內地往來更加重要：「呢批人始終佔大數，我哋無辦法嘅啦。」他又１承認國家及外國有兩套不同的疫情處理手法，令香港面對困難。

陳智思指，要與國際通關必須在安全的情況下，而疫苗是唯一解決之道。以香港目前的接種率，特別80歲以上組別仍低於兩成，是沒資格完全開放讓海外人士免隔離來港，反問難道可以完全杜絕長者與外界接觸：「人哋國家點解開放得？因為接種率高，我哋未去到嗰個位，點可以開放？對老人家風險太高喇。」