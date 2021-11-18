通關｜陳凱欣指市民冀盡快通關　唐英年：要令內地14億同胞接受

立法會選舉12月19日舉行，已報名參加選委會界別的前食物及衞生局政治助理陳凱欣，邀請前政務司司長唐英年在節目中對談。唐英年稱，完善選舉制度後，期望可選出忠誠愛國者、能幹和有擔當，以及勇於鬥爭的人進入立法會。

唐英年又指，不少人擔心這次投票率「有幾高或者有幾低」，但他認為「立法會要講素質唔係講數量」，強調「貼地」是未來立法會重要的元素之一。

至於與內地通關情況，唐英年表示要內地14億同胞接受香港人才可以，相信港府會與內地政府進行好的對接。



陳凱欣在節目中表示，現時最關注的是何時通關，又指市民有不同原因希望盡快通關，包括家庭團聚、探訪長者、中小企從商等。唐英年亦稱，通關不只是經濟問題，而是生活問題，「點樣先可以令到內地14億同胞接受我哋700萬嘅同胞」，不會影響到他們的抗疫情況，他相信港府要與內地政府進行好的對接。

陳凱欣建議，可設基本限額逐步去做，至於是否要設有追蹤功能的安心出行，或是設立與內地看齊的「健康碼」，她認為政府應落實去做，「唔可以講咗當做咗」。唐英年則指，不應對政府太苛刻，又提及疫情期間各地市民都不滿意政府表現，措施太嚴謹又不滿意、太寬闊又被指抗疫不力，他強調政府令社會達至「清零」，同時沒有採取禁足令，已是取得相當好的平衝。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。