食衞局批准打科興年齡降至3歲　優先安排12至17歲學生打針

衞生防護中心聯合科學委員會昨日（19日）公佈青少年及小童接種疫苗的安排，食物及衞生局局長陳肇始今（20日）宣布，批准擴大科興的適用年齡至涵蓋3至17歲人士，並同意按專家建議，優先安排科予12至17歲青少年接種，並在稍後階段擴展至較低年齡組別的兒童。



陳肇始指，參考了顧問專家委員會的意見，並考慮新冠病毒對公眾健康構成的威脅後，認為批評科興疫苗的適用年齡涵蓋3至17歲的效益大於風險，政府會根據聯合科學委員會聯同專家顧問團的最新意見，盡快公布先為12至17歲青少年接種科興安排。

衞生防護中心聯合科學委員會昨日公佈青少年接種疫苗的安排，建議12至17歲中學生可以率先注射科興疫苗，預料明年新學期才安排3至11歲兒童打針。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早表示，不少中學生因希望打科興，令接種率至70%便遇樽頸位。故預期推出科興接種後，中學生接種率可提高至80%以上，有助中學恢復全日面授課程。預料明年初可將疫苗接種推展至小學生，積累兩、三個月經驗再推展至幼稚園。

政府專家顧問、新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌則表示，不論是成人或小朋友，接種科興亦要打三針才算叫完成。

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼

