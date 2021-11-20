新冠疫苗｜劉宇隆：中學生接種率遇樽頸　冀可打科興後升至80%

衞生防護中心聯合科學委員會今日（19日）公佈安排，12至17歲中學生可以率先注射科興疫苗，預料明年新學期才安排3至11歲兒童打針。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日在電台節目（20日）表示，不少中學生因希望打科興，令接種率至70%便遇樽頸位。故預期推出科興接種後，中學生接種率可提高至80%以上，有助中學恢復全日面授課程。預料明年初可將疫苗接種推展至小學生，積累兩、三個月經驗再推展至幼稚園。

政府專家顧問、新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌則表示，不論是成人或小朋友，接種科興亦要打三針才算叫完成。



▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼



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劉宇隆今日在商台節目《政經星期六》中指，通過12至17歲中學生可以注射科興疫苗後「有如釋重負感覺」，因不少家長向他反映，由於其子女正等待接種科興，故不能參與課後活動；而現時中學生接種率「去到70%就坐咗喺度」，相信相關安排可推高接種率，希望可提高至80%，「甚至全部人都打晒」。

劉又表示，接種兩針是基礎方案，未來中學生或要打第3針。至於劑量方面，則與成人相同。許樹昌在同一個節目中指，現時本港沒有本地個案，故建議可循序漸進，先安排中學生接種。

左起：疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及動物傳染病科學委員會主席許樹昌。（王潔恩攝）

至於復必泰疫苗方面，委員會早前建議可以只打一針。許樹昌指實施新做法後，心肌炎個案減少，而由於復必泰抗體較高及下跌得慢，故「可能都要打第二針，但急切性無咁大」。