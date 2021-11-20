九華徑燒烤場遭掃蕩後欲重開　聞有記者即拉閘　食環警方晚上巡查

九華徑燒烤場無牌經營超過18年，因鄰近市區深受歡迎，疫情下生意不絕。政府部門在附近懸掛「切勿光顧九華徑無牌燒烤場！違者將被檢控」巨型警告橫額，昨晚（19日）警方突擊掃蕩九華徑兩燒烤場，有市民被控違反限聚令，燒烤場負責人則被帶署調查。

經過警方突擊行動後，兩間燒烤場未收斂。記者今日下午（20日）現場所見，兩燒烤場均有職員返回燒烤場打點食物，其中一間燒烤場於門外貼上「響應防疫，休息數天」通告，但一度打開鐵閘準備營業。而兩間燒烤場外，有多名職員把關，當發現有記者拍攝，即有人高呼「有記者，關門」，立即關門。



至於涉事燒烤場之一的「九華徑自助燒烤場」入口處，仍貼有多張「安心出行」二維碼，令不知情市民誤以為是合規食肆，而記者今日曾經嘗試使用其二維碼，現時仍然通行。



今日下午（20日）涉事的兩個九華徑燒烤場均有職員打點食物，其中一間燒烤場於門外貼上「響應防疫 休息數天」通告。（廖雁雄攝）

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九華徑燒烤場附近出現巨型橫額，警告市民切勿光顧無牌燒烤場。昨晚大批警員晚上到燒烤場執法，抄下在場逾百名顧客個人資料，並票控82人違反限聚令，每人各罰5000元，合共罰41萬元。

記者今日再到燒烤場觀察，下午兩間燒烤場均有職員到場，有人繼續打點食物。其中一間燒烤場，門外雖貼上「響應防疫 休息數天」通告，但一度打開鐵閘準備營業；另一間涉事燒烤場，則有帆布圍封，但從燒烤場內傳出陣陣烤肉味道。至於兩間燒烤場外，則有多名職員把守，當發現有記者拍攝，即有人高呼「有記者，關門」。

警方、食環署晚上再派員到場巡查

在燒烤場外，四周貼上大小不一的橫額，每隔十多米就有一幅，不少人走過也好奇拍照。記者由下午三時許觀察，兩燒烤場仍懷疑有限度營業，直至晚上七時，警方人員及食環署職員到場了解，逗留大約30分鐘後離開，期間沒有拘捕或帶走任何人。

涉事燒烤場之一的「九華徑自助燒烤場」，入口處仍貼出多張「安心出行」二維碼。市民到現場耍樂、進餐，需先行掃碼或「填紙仔」。記者今日曾嘗試掃有關二維碼，現時仍然通行，而記者曾致電兩燒烤場，均沒有人接聽。

涉事兩個被指無牌經營的燒烤場，經營近18年，附近一條馬路之隔，就有大型屋苑及屋邨。有居民表示，燒烤場營運多年，有時遠至美孚港鐵站，位於荔枝角公園出口位置，仍可感受到濃烈燒烤氣味。至於接近燒烤場的荔欣苑，大部份居民知悉燒烤場屬違規場地，多年來即使一再投訴，燒烤場亦未見收斂。

王伯伯坦言，「每個星期五六日好嚴重，個個燒食物，日日聞身體唔好，十幾年都唔習慣！」（廖雁雄攝）

有居民反映，「衫褲洗完又一陣味，日日都好似去燒野食咁！」（廖雁雄攝）

附近居民︰衫褲洗完又一陣味 日日都好似去燒野食咁

有居民亦坦言，燒烤場的煙霧向上飄，居於十樓以上的居民影響較大。居民王伯伯坦言，「每逢星期五、六、日，情況好嚴重，個個燒食物，日日聞身體唔好，十幾年都唔習慣！」有居民亦反映，「衫褲洗完又一陣味，日日都好似去燒野食咁！」、「屋企牆上都薰黑曬！」另有居民則表示，不少人前來燒烤反映有需求，當局應考慮為市民設適合場地。

近日當局在燒烤場附近貼上巨型警告橫額，加上積極執法，不少居民認為有阻嚇作用。但居民對於違規場所都可用「安心出行」感到驚訝，認為會令人誤以為是合規格場所。居民梁先生說，「罰客又唔太好，明明以為可以入去食，呃佢地咁。」其太太則說，「如果政府做到嘢，佢個場就唔會越做越大，又咁多年，而家反而告客人啦！」