九華徑燒烤場一晚收入逾14萬　超無牌食肆罰款2倍　前財爺曾光顧

美孚九華徑無牌燒烤場經營近20年，屢次被「掃場」仍屹立不倒，政府的執法效力一直為人詬病。食物環境衞生署昨夜（19日）再次與警方聯合行動，到涉事的兩間燒烤場大舉掃蕩，除了拘捕了17名負責人和職員外，亦票控82人違反限聚令，是罕有地針對食客行動。

另外，警方亦表示，執法期間，共有727人在場耍樂，根據九華徑燒烤場官方網站的簡介，周五晚上每人收費198元，亦即僅是一個周五晚上，九華徑已至少有14.3萬生意額，遠超於無牌經營食肆及違反防疫規例的最高罰款，顯示燒烤場的利潤十分龐大，過往的執法效力未能嚇退燒烤場。



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涉事兩間位於九華徑的燒烤場位處九龍區，與港鐵美孚站僅約10分鐘路程之遙，一直深受市民歡迎，現時秋涼的天氣更進一步吸客，連前財爺、曾參選上屆特首選戰的曾俊華亦是座上客，有讀者曾在燒烤場地「野生捕獲薯片叔叔」。

前政府高官亦不慎光顧無牌食肆，或是被誤導。燒烤場之一的「吉吉燒」今年9月在facebook專頁表示，「本公司遵守政府防疫規定分B及C區營業」，最夜可營業至午夜12時，惟在光顧C區的食客則必須使用「安心出行」，不能填紙仔，惟翻查食環署的C類餐飲處所名單，「吉吉燒」和「九華徑燒烤場」均榜上無名。

警方昨夜突擊搜查時，亦發現燒烤場假裝成持牌食肆，在門口展示「安心出行」二維碼，以及向客人訛稱是B、C類食店，警方遂以「欺詐」將負責人拘捕，他們亦另涉「無牌管有無線電通訊器具」、「無牌經營食物業」及違反599F，單是場地負責人受職員，已有17人被捕。食容亦無一倖免，警方向727名食客發出警告外，亦向當中違反限聚令的82人發出告票。

根據「美孚九華徑燒烤場」的官方網站，其周五晚收費為每位成人198元，小童或長者則為158元，若以成人收費計算，727名食客的總收費為143,946元，亦即該燒烤場短短一晚的收費已達6位數。

警方表示，由1月至今，曾4次與食環署到涉事燒烤場執法，向負責人提出檢控，同時亦以違反599F和599G兩條防疫規例檢控相關人士。執法部門以往主要是以無牌經營食肆及違反防疫規例檢控涉事的兩間燒烤場，惟一直被炮轟收效不彰，致燒烤場不斷死灰復燃。

根據《食物業規例》，無牌經營食物業最高可被判罰款5萬元及監禁6個月；若餐飲業務負責人違反防疫規例，最高亦可被罰款5萬元及監禁6個月。換言之，兩罪的最高罰款合共僅10萬元，遠低於其一晚營業額高，顯示燒烤場利潤極高，目前的罰則或無足夠阻嚇力。