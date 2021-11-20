富豪機場酒店兩檢疫客一周內確診　衞生署正調查　消息︰屬同層

新冠肺炎疫情持續，富豪機場酒店接連有檢疫旅客，在隔離期間確診。衛生防護中心表示，兩名確診個案（個案編號#12388和#12404），從外地抵港後，均於赤鱲角富豪機場酒店接受強制檢疫。惟兩宗個案均於一周內確診，衞生防護中心正調查該兩宗個案可能感染源頭。



衛生防護中心指，涉事兩宗個案均於一周內確診，中心正調查該兩宗個案可能感染源頭，並進行全基因組測序分析，以確定兩者是否有關連，有關工作仍在進行中。消息指，兩宗個案於同一層檢疫。

根據資料，編號12388患者，是11月11日從南非抵港的36歲男子，周一（15日）確診。至於編號12404的確診，是於11月10日從加拿大抵港的62歲男子，今日確診。兩人早前均已接種疫苗。

▼11.19跑馬地滙文樓封區檢測▼

