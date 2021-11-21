人道毀滅野豬僅針對市區黑點　漁護署署長：科學與感性需取平衡

漁護署誘捕及人道毁滅深灣道野豬備受爭議，漁護署署長梁肇輝今早接受無綫節目《講清講楚》訪問時表示，目前只暫停「捕捉、絕育、放回」方法，長遠若部分地方野豬滋擾情況受控，可思考是否以豬數量控制、絕育方式去做，但並非取代人道毀滅方法。他亦指，難答實長遠會否棄用人道毀滅，或使用該方法的程度，稱世界主流採取捕殺野豬解決問題，但從科學理性審視處理方式之餘，亦要顧及市民感受，而大前題以保障市民安全為先。



漁護署署長梁肇輝今早接受無綫節目《講清講楚》訪問時表示，目前只暫停「捕捉、絕育、放回」方法，長遠若部分地方野豬滋擾情況受控，可思考是否以豬數量控制、絕育方式去做。（資料圖片)

會否暫緩捕殺野豬？梁肇輝：明白不同信念市民感受及意見

漁護署署長梁肇輝在節目後被問及，會否暫緩捕殺野豬行動以回應民意，他表示，明白不同信念市民的感受及意見，但綜觀各地處理野生動物與人類衝突，都會混雜理性科學分析及感性想法，需要在兩者之間採取一個平衡，調整行動策略上會作出考慮，強調署方做法「唔係一刀切」。

否認處理野豬方針半年急轉彎 絕育控制無法追上繁殖速度

梁肇輝表示，署方正研究擴大禁餵區至野豬出沒黑點，提高刑罰，增加阻嚇性，不過，未有透露落實時間表。被問到漁護署在今年月交代野豬管理計劃時稱有成效，半年後卻「急轉彎」，他指，會上有提到因應野豬黑點情況，需要考慮捕殺方法，因絕育方式追不上野豬繁殖速度。

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麵包誘捕有需要 否則野豬中麻醉槍後仍有機會亂走

至於下一步行動會否採用大量麵包誘捕，他指，以麵包誘捕絕對有需要，若果肯定目標是移除野豬，有關部署可將野豬引至可控制的範圍，並施用麻醉槍，保障在場人員安全，否則野豬有機會亂走，而在山上打麻醉槍，亦不能夠控制野豬走向。

梁肇輝在《講清講楚》節目上表示，自2017年推出野豬管理計劃後，野豬滋擾問題越來越嚴重，過往有60個滋擾黑點，部分地方有超過10至50多隻野豬出沒，部分身型龐大，對市民構成安全威脅。

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野豬滋擾個案增至約1000宗 平均每年8宗傷人

他指，野豬滋擾個案由2017年幾百宗，增至約1000宗；野豬傷人個案由2011年至今年10月有36宗，其中30宗是近年發生，2011至2017年平均每年一宗傷人，2018至今年10月，平均每年8宗。

他指，漁護署在4年間已遷移約800頭野豬，絕育約450頭野豬，但成效未能追上，滋擾問題有惡化跡象。（資料圖片)

野豬黑點改善後可研重用絕育方法 但不會取代人道毀滅

他指，漁護署在4年間已遷移約800頭野豬，絕育約450頭野豬，但成效未能追上，滋擾問題有惡化跡象。被問到絕育個案只是佔整野豬數量一成，禁餵區檢控數字呈下跌趨勢，是否反映署方未夠盡力處理問題，梁肇輝指，香港使用「捕捉、絕育、放回」方法，但全世界一般使用捕殺、獵殺或陷阱捕殺，因野豬一年生兩胎，每胎數量有8至9隻，「無咩可能追到仍哋繁殖速度」，加上市民餵飼野豬，即使加強執法及教育，須長時間才見成效。他指，平衡各方考慮後，針對野豬黑點捕殺。

梁肇輝表示，目前只暫停「捕捉、絕育、放回」方法，集中人手處理黑點問題，長遠若部分地方野豬滋擾情況受控，可思考是否「多管齊下」，以豬數量控制、絕育方式去做，但並非取代人道毀滅方法。他未有回應，野豬傷人個案是否回落到一、兩宗，就可以轉回絕育方式，並稱難答實長遠會否棄用人道毀滅，或使用該方法的程度，稱世界主流採取捕殺野豬解問題，從科學理性審視處理方式之餘，亦要顧及市民感受，但大前題以保障市民安全為先。